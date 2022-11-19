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專制、禁酒…卡達吸引200萬足球迷 勢必迎來文化衝擊

編譯潘勛／綜合18日電
卡達是反同國家，美國隊刻意將代表LGGTQ意象的彩虹融入隊徽之中。（路透）
卡達是反同國家，美國隊刻意將代表LGGTQ意象的彩虹融入隊徽之中。（路透）

世界盃足球賽20日即將在中東國家卡達開幕，賽事期間預計將有200萬名全球足球迷參與，對君主專制、禁止飲酒的伊斯蘭國家卡達，除收入及聲譽之外，勢必帶來文化衝擊。

華爾街日報(WSJ)報導，這次世足賽的觀光客人數，預計合卡達總人口的三分之二，此外，這是保守派穆斯林國家首次舉辦世足賽，賽場只在卡達首都杜哈市內外，也是國際足總(FIFA)舉辦世足賽以來首見。

卡達國營航空公司重組全球航班，因應足球迷的需求；因為飯店客房遠不足以收容訪客，由曳引車組成的臨時公園由沙漠浮現，卡達另徵召郵輪以供遊客住宿；另原本嚴格禁酒的杜哈當局原也打算設置露天飲酒區。

卡達自2010年取得本屆世足賽主辦權以來，外界一直爭議不斷，先是指控該國以賄賂FIFA高幹才勝出，接著在興建世足賽基礎設施期間，移工傳出死傷、拖欠薪資不付，飽受媒體批評。

卡達嚴禁同性戀，球員及支持同志人士批評不斷；幾個歐洲國家足球聯合會還沒派隊前來波斯灣，便宣布計畫抗議禁同政策，揚言要讓足球隊長戴「一樣是愛」(One Love)臂章，上頭還有彩虹以支持LGBT權利。美國國家隊本周還推出多種顏色組成的新月徽章，只是不會在賽場上佩戴而已。

FIFA與卡達當然嚴詞否認2010年投票有任何不當，也沒人因賄賂罪被起訴；卡達世界盃組委會表示，全球挑剔已促進該國改善自己的勞工法令，而且，一度大聲指責卡達勞動法規的勞動權促進團體「國際工會聯合會」(International Trade Union Confederation)已經改變態度，稱許卡達這方面的進步。

卡達及FIFA均表示，不論出身、背景、性別、性取向、宗教、國籍，任何人都歡迎蒞臨本屆世足賽。

幾乎舉辦現代世足賽的東道國，都領教過歡迎數十萬足球迷前來，壓力有多大；報導指出，以卡達斥重資興建的基礎設施，由七座新足球場到嶄新的新地鐵網路，可見卡達在這方面還嫩得很。

卡達官員表示，趁舉辦世足賽這個機會，正好糾集世上最富國家之一的卡達資源，向全世界展示波斯灣。

但卡達奉行的伊斯蘭清規戒律較鄰近的杜拜嚴得多，觀光業剛起步，住宿也貴得多，飲酒更是問題，特別是在卡達18日扭轉立場，在球場禁止啤酒之後。

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