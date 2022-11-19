卡達立場大轉彎 FIFA宣布世足賽禁啤酒 百威喊「尷尬」

卡達在世足賽開幕前48小時髮夾彎宣布場館禁售啤酒，讓球迷和贊助商大感驚愕。（美聯社）

世界盃足球 賽開踢前兩天，君主專制又保守的主辦方伊斯蘭酋長國卡達立場大轉彎，推翻了原本同意在世界盃體育場銷售酒類的協議；國際足球總會(FIFA)18日宣布禁止在八個體育場館銷售啤酒；這不僅是對世界盃啤酒贊助商百威啤酒(Budweiser)的重大打擊，也引人質疑FIFA對賽事有多大控制權。

貴賓區門票每張3000元

根據FIFA聲明，一般酒迷在全新翻修的八個體育場只能買到不含酒精的啤酒，唯獨各場館的豪華貴賓接待區仍會供應香檳、葡萄酒、威士忌和其他酒類；差別是，想進入貴賓區享用美酒和美食 ，門票每張要價3000元；若要在體育場館旁的帳蓬區享用葡萄酒、啤酒和流動街頭小吃，也得支付950元。

FIFA聲明指出，「在東道國與FIFA討論後，已決定將酒精飲料銷售重點放在『FIFA球迷節』(FIFA Fan Festival)，其他體育場周邊範圍內的球迷目的地和許可場所，取消啤酒銷售點。」所謂的「FIFA球迷節」即指豪華派對區，並提供現場音樂和各式活動。

百威母公司：無法控制

消息傳出後，百威啤酒一度發出簡短推文：「呃，這很尷尬……」該推文後來被刪除。百威啤酒母公司百威英博(AB Inbev) 聲明承認，部分計畫「因我們無法控制的情況而無法推進」。

球迷組織「歐洲足球支持者」(Football Supporters Europe)執行總監埃文(Ronan Evain)表示，禁止在卡達體育場銷售啤酒的決定「令人極為擔憂」。他推文道，「對很多球迷來說，喝不喝酒不會改變觀看比賽，但在只剩下48小時的時候，我們顯然已進入一個危險領域——『保證』已不再重要。」

啤酒攤上周被要求移位

卡達嚴格限制酒類的購買和消費。2011年，在卡達被選為世足賽東道主之後，與FIFA合作36年的百威英博和FIFA續約。上周末，卡達堅持將啤酒攤位移到體育場內不顯眼位置，令百威英博感到驚訝；現在百威必須承受更突然的變化。

然而，卡達的禁啤酒令並不會對參與世足賽的奢侈客群產生影響。FIFA長期合作夥伴、提供全面接待服務的MATCH Hospitality執行主席拜倫姆(Jaime Byrom)表示，MATCH Hospitality的每位客戶仍可以按承諾獲得含酒精飲品供應。該組織自2021年2月以來已售出25萬張門票。