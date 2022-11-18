世足賽／日本隊必勝套餐 比賽前1天吃鰻魚 前3天吃漢堡排

日本隊17日熱身賽對決加拿大。（路透）

四年一度的世界盃足球 賽，要能夠參與四屆已經是少數，日本 隊有成員今年要迎接個人第五屆的世界盃，那就是專門負責飲食的國家隊廚師西芳照，配合卡達無法食用豬肉的當地習俗，也準備好補充營養的替代方案。

根據「每日新聞」報導，西芳照從2004年世界盃開始，連續五屆擔任日本隊的專屬廚師，60歲的他認為這或許是自己的最後一屆，不過日本足協有工作人員希望他繼續留任，對幫助球員取得好成績有很大幫助。

這次為了備戰卡達世界盃，西芳照趁著9月去德國遠征返日的路途中拜訪當地，提前確認日本隊住宿飯店的廚房設備以及餐廳動線。

由於卡達當地禁止食用豬肉，其中透過豬肉可以攝取的B1、B12兩種營養素，西芳照也預定以牛肉、雞肝、鰻魚等食材替代，而過去贏球後選手最愛吃的豬肉咖哩，西芳照說：「應該會用雞肉、牛肉或是羊肉三種肉類去製作。」

日本隊習慣在比賽前一天吃鰻魚、前兩天吃銀鱈西京燒、前三天吃漢堡排，這個「必勝輪值」也不會改變，西芳照雖然會配合當地食材做調整，但他說：「不會讓選手吃到不習慣的食物。」

日本國腳最高紀錄是踢過四屆世界盃，西芳照卻要迎來第五屆，比賽時從準備早餐到預備隔日食材，通常每天都要忙到深夜，但看到球員滿意的表情是西芳照持續烹調好吃料理的最大動力。