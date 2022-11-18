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世足賽／卡達世足用球 飛速史上最快

記者劉肇育／綜合報導
卡達世足賽吉祥物是以阿拉伯傳統頭飾為概念所設計。（取材自推特）
卡達世足賽吉祥物是以阿拉伯傳統頭飾為概念所設計。（取材自推特）

肩負起阿拉伯國家史上首度舉辦世足賽的重任，進入最後倒數的卡達世足賽，儘管比賽尚未開打就風波不斷，但大會仍是希望在各項細節上帶給參賽球隊與全球球迷全新的感受，包括以阿拉伯傳統頭飾為發想理念的吉祥物「La’eeb」、號稱史上飛行速度最快的比賽用球「AL RIHLA」以及充滿正能量的主題曲「Hayya Hayya（Better Together）」，都展現了大會的巧思。

今年世足賽吉祥物「La’eeb」是以阿拉伯傳統頭飾為概念所設計，也是近9屆賽事中首度以物品作為發想的世足賽吉祥物，而名字「La’eeb」在阿拉伯語中則是有「技術高超的球員」之意，而它所到之處總是散播歡樂與自信。

至於今年世足賽用球依舊是由國際足球總會（FIFA）合作夥伴愛迪達製作，這顆名為「AL RIHLA」的球將是世足賽史上飛行速度最快的比賽用球，而它的名字則是來自於阿拉伯語中的「旅途」，表面設計則是以卡達文化、建築和標誌性的帆船和國旗作為靈感來源。

而今年世足賽主題曲「Hayya Hayya（Better Together）」，則找來美國歌手卡爾度納、奈及利亞裔美國籍歌手達維多和卡達之名歌手愛莎合唱，並以和平與團結為歌曲主要理念。

卡達世足賽Logo也充滿濃濃阿拉伯風情，從阿拉伯地區傳統的羊毛披肩中汲取靈感，畫出一個符號「8」，不僅代表著8個比賽場館，也是與大力神盃、無限大符號的結合，更能從中看到沙漠、沙丘的意象。

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