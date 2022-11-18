世足賽／曾當面喊巴西擊敗阿根廷 內馬爾：梅西開懷大笑

內馬爾爆料日前曾當梅西面前說巴西會在世足冠軍戰擊敗阿根廷。（路透）

卡達世足賽進入最後倒數，其中今年被視為奪冠最大熱門球隊的巴西 ，陣中頭牌球星內馬爾（Neymar）在近日接受訪問時就透露，日前就曾當面跟梅西 （Lionel Messi）說會在冠軍賽擊敗他，而這句話一說出後兩人也開懷大笑。

身為巴黎聖日爾曼隊的三巨頭，內馬爾、梅西和姆巴佩（Kylian Mbappe）接下來將在世足賽中各自代表巴西、阿根廷和法國出賽，而這三支球隊也正好是今年世足賽最被看好有冠軍相的前三名球隊。

在接受英國「每日郵報」訪問時，內馬爾也分享了與兩位隊友的對話過程，並透露自己曾當著梅西的面開玩笑表示，要在冠軍賽中擊敗他助巴西奪冠，「我開玩笑的和梅西說我們將在世足賽決賽碰頭，然後我會贏過他，說完我們兩個都開懷大笑，能夠與他和姆巴佩一起踢球有極大的樂趣，他們兩人都是偉大的球員，梅西更被認為是史上最佳。」

談到三人中年紀最小的姆巴佩時，內馬爾也說：「姆巴佩是一名年輕的球員，他一直在成長並展現自己無限的潛力，而他還有很多可以繼續成長的地方，與偉大的球員並肩作戰總是很棒，我一直很喜歡這樣，因為這會讓獲勝的機率提高。」

相較於挑戰衛冕的法國，巴西前一次高舉大力神盃已是2002年，阿根廷更要追溯到1986年，對於從17歲就披上國家隊戰袍至今，內馬爾強調，這一路以來自己確實成長許多，「你會在生活中經歷很多學習，一路上更是在錯誤中成長，沒有人天生就是完美，也沒有人能成為完美，但隨著人生道路上的障礙，你將會一路成長，與22、23歲時的我相比，我認為今天的我已經能更容易的處理一些事情。」

對於今年世足賽最後誰能捧起冠軍獎盃，內馬爾除了巴西外，也點名了阿根廷、德國 、西班牙、法國和英格蘭。