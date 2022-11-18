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足球專欄／傷兵滿營 法國衛冕路艱難

易起民
姆巴佩（右）是法國隊主帥德尚（左）重要的得分利器。（歐新社）
姆巴佩（右）是法國隊主帥德尚（左）重要的得分利器。（歐新社）

世界盃足球賽開打前夕，法國前鋒安昆庫（Christopher Nkunku）受傷，這已是他們繼博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）等人後，第五位倒下的球員了，也讓「高盧雄雞」在卡達的衛冕之路籠罩上烏雲。

攤開法國隊陣容，最大的特點就是帶了九名後衛，其中不少是邊中衛雙棲，讓戰術運用更靈活。四年前，主帥德尚（Didier Deschamps）靠著4231的陣型，一路過關斬將拿下冠軍。但這兩年，由於傷兵和人員的迭替，法國改打三中衛為主，沒想到世界盃前，德尚宣布將再重啟四後衛，讓人大吃一驚。在開打前，如何將球隊捏合成一體，將是最大考驗。

不過，法國隊最大的隱憂還是中場，四年前的兩大奪冠功臣博格巴、坎特都缺席的情況下，皇馬雙星楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）、卡馬文加（Eduardo Camavinga）成為最大的亮點。今年夏天，皇馬放走了「典禮中場」的卡塞米羅（Casemiro），由22歲的楚阿梅尼完美接棒。他的防守強悍、覆蓋面積大，推進、出球也非常有一套，將接替坎特成為法國攻守平衡的關鍵，可望在卡達大放異彩。

與四年前相比，「金球先生」本澤馬（Karim Benzema）的回歸，讓鋒線更加豪華，他的技術全面，能帶球、能射門、也能作為前場的橋頭堡；姆巴佩（Kylian Mbappe）不僅是飆風少年，現在的他技術更成熟、射門更毒辣；格列茲曼（Antoine Griezmann）雖然不再巔峰，但他對中前場的銜接仍起到關鍵作用。

至於安昆庫受傷有多大影響？他是一名前場多面手，打中鋒、前腰都有不錯的效果，但他的定位僅是主力輪換，少了他，法國隊只是少了一套前場進攻的B方案，對戰力影響有限。

陣容變動如此大，讓不少人擔心法國隊難逃「衛冕魔咒」，恐在小組賽翻車。日前德尚就喊話，「今年的目標是打進八強」，降低外界預期。

本屆法國與澳洲、丹麥、突尼西亞同組，實力差距頗大，甚至有足夠的容錯空間去測試、打磨新陣容。唯一要小心的只有丹麥隊，尤其在曾之前的歐國聯中遭對方雙殺，只要能從D組以第一名出線，成功避開阿根廷，打進八強的機會還是很大。

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