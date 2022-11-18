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世足熱身賽／葡萄牙少了腸胃炎C羅 照樣輕取奈及利亞

中央社／里斯本17日綜合外電報導
葡萄牙足球代表隊（圖）17日在卡達世足友誼賽中以4比0輕取奈及利亞。(美聯社)
葡萄牙足球代表隊（圖）17日在卡達世足友誼賽中以4比0輕取奈及利亞。(美聯社)

葡萄牙足球代表隊當家球星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）因病缺陣，但隊友費南德斯（Bruno Fernandes）梅開二度，幫助葡萄牙在卡達世界盃足球友誼賽中以4：0輕取奈及利亞。

法新社報導，總教練桑托斯（Fernando Santos）麾下葡萄牙足球隊今天在首都里斯本以勝利替2022卡達世足賽熱身，不過C羅本周稍早的爆炸性訪談內容，讓這場熱身賽的備戰過程蒙上陰影。

37歲司職前鋒的C羅在加盟的英超曼徹斯特聯隊新教練滕哈格（Erik ten Hag）帶領下失寵。C羅本周在感染腸胃炎之前猛烈砲轟曼聯。

C羅在電視節目「皮爾斯摩根不設限 」（Piers Morgan Uncensored）中談到滕哈格時說：「我對他的敬意蕩然無存，因為他沒有對我表示尊重。不只是教頭，還有隊上其他2、3人也是，我覺得遭到背叛。」

當再次被問到，球團高層是否企圖將他趕出球隊時，C羅回答：「是的，我覺得遭背叛，覺得有人不希望我在球隊中，且不只是今年如此，去年也是一樣。」

葡萄牙開賽9分鐘便打破與奈及利亞的僵局。奈及利亞自2006年來首度未能踢進世足會內賽。

C羅和費南德斯在更衣間的冷淡互動本周稍早成了新聞頭條，不過在對戰奈及利亞的賽事中，司職中場的費南德斯挺身而出成為比賽的焦點。

C羅是葡萄牙足球隊歷來最高出場紀錄締造者（目前累計191場），國際賽生涯已攻進117球，是男子足球國際賽最高進球數量紀錄保持人，他預計本月24日將披上國家隊戰袍，在葡萄牙本屆世足的首場賽事出戰非洲勁旅迦納。

C羅 足球 世界盃

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