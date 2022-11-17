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足球／C羅自曝差點加入曼城 佛格森勸說重返曼聯

中央社／里斯本16日綜合外電
葡萄牙足球巨星C羅。（美聯社）
葡萄牙足球巨星C羅。（美聯社）

葡萄牙足球巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）在受訪時自曝去年差點加入曼城，是在傳奇教頭佛格森勸說下才重返曼聯。

路透報導，C羅表示，他2021年8月離開尤文圖斯（Juventus），是佛格森（Alex Ferguson）說服他以2年合約回到曼徹斯特聯隊（Manchester United ）。 C羅2003年到2009年效力曼聯期間，曾在8個重要賽事奪冠。

C羅在受訪時說：「好吧！老實說，真的差一點。他們常談到此事，曼徹斯特城（Manchester City）總教練瓜迪歐拉（Pep Guardiola）兩周前也還說到此事。我猜，他們是真的很想簽下我。 」

「但就像你們知道的，我曾在曼聯陣中，我的心、我的感受，當然還有佛格森，讓一切都變得不同。」

他補充道，佛格森的介入，讓他下定決心重返曼聯。

C羅認為那是關鍵，這在那一刻有所不同，但他不否認曼城很有機會簽下他。

C羅表示，他和佛格森談了，佛格森告訴他：「你是不可能去曼城的。」

C羅說：「於是我做了決定，而這是一個好的決定。」

在13日公布的採訪摘錄中，C羅表示曼聯「背叛」了他，並稱球團高層逼他離隊。

另外，法新社報導，C羅因為腸胃不適，17日世界盃葡萄牙對奈及利亞的熱身賽，C羅將不會出賽。

C羅 足球 世界盃

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