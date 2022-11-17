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世足賽／戴著防護面罩也要拚 孫興慜：願承擔受傷風險

聯合新聞網／即時報導
南韓球星孫興慜戴著防護面罩練球。（歐新社）
南韓球星孫興慜戴著防護面罩練球。（歐新社）

世界盃足球賽即將在11月21日登場，南韓球星孫興慜日前臉部受傷接受手術治療，經過多日休養後，孫興慜今天戴起防護面罩，首度參與國家隊訓練。

根據韓聯社報導，孫興慜於當地時間16日抵達卡達，是南韓隊最晚抵達的選手。到達卡達後，就開始和南韓隊友一起練球。孫興慜戴上黑色的防護面罩，左側有以白色字體寫上「7」，代表孫興慜的7號背號。

孫興慜在訓練結束後也被媒體問到復出的時間表，他表示，「我不是醫生，很難說我何時可以上場。」「在這樣的情況下，我會竭盡所能，但很難說自己能踢每一場比賽。」

對於冒著受傷的風險也要上場，孫興慜表示，「從球迷的角度來看，這樣可能太過頭了，但足球選手本來就是在充滿風險的情況下踢球，我只想帶給球迷快樂和希望，我願意承擔這個風險。」

孫興慜也提到防護面罩的材質非常輕，而且應該不會破裂。他進一步透露，「在來國家隊前我就戴著面罩訓練，但這裡的天氣與英國不同，而是相當炎熱，所以今天我留了很多汗。」

南韓上一屆雖然沒踢進16強，但成功以2：0擊敗德國，讓世界感到驚艷。本屆南韓與葡萄牙、迦納、烏拉圭被分配在H組。首場比賽是台灣時間11月24日晚間9點面對烏拉圭。

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