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世足賽／引爭議後缺席熱身賽 葡萄牙主帥：胃炎讓C羅虛弱

記者劉肇育／即時報導
葡萄牙C羅因為胃炎缺席熱身賽。（歐新社）
葡萄牙C羅因為胃炎缺席熱身賽。（歐新社）

正在備戰卡達世足賽的葡萄牙國家隊，將在今天與奈及利亞進行熱身賽，不過陣中頭號大將「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）將因為胃炎缺席，葡萄牙總教練桑托斯（Fernando Santos）就透露，胃炎確實讓C羅變得虛弱。

C羅在今年世足賽前個人狀態持續低迷，儘管日前他仍舊加入了葡萄牙國家隊的訓練，不過卻缺席了昨天的練球，今天與奈及利亞的熱身賽也將不會上陣，總教練桑托斯說：「他遭遇了胃炎，今天沒有訓練是因為要恢復和休息，這帶給他很大的影響，會讓他們身體失去很多水分，甚至是變得虛弱，他明天肯定無法做好上場準備。」

不過在近日接受專訪並砲轟了曼聯後，馬上就傳出缺席練球與熱身賽的消息，也讓外界臆測C羅可能只是為了避風頭，桑托斯則說：「如果是其他球員，我們或許就不會受到質疑，不過他確實得了胃炎，也不具備上場的條件與狀況。」

對於C羅在受訪時引發的風波，桑托斯也表示尊重，並強調不認為這會影響到葡萄牙國家隊的氣氛，「他沒有必要通知我們他要受訪，他不是可以自由地做出決定嗎？我關心的只有我們陣中在交談些什麼，而不在乎外界怎麼說，我們必須尊重他的決定，也尊重他接受訪問，這與國家隊無關，他沒有談論到國家隊的事情，只是一次非常個人化的訪談，我們必須尊重這點，我們陣中也沒有人對此事作出評論。」

C羅

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