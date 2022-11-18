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世說新聞╱搭訕非裔女惹禍？亞裔男被大黑哥暴打

世足賽／名將出征 看本澤馬、阿利松等人射門攻防

林育正
本澤馬。（美聯社）
本澤馬。（美聯社）

球迷除了看門道，也要看熱鬧，世界盃不只看球隊勝負，也要看明星的個人演出。場上的球星，比實力、比技巧，誰能在場上得分，就是掌握輸贏關鍵。

本澤馬( Karim Benzema)／法國前鋒

法國前鋒本澤馬是過去一年最瘋狂的進球機器，2021-22西甲賽季32戰狂進27球，歐冠聯賽狂轟15球皆位居第一，且都率隊奪冠，在世界盃開踢前一個月獲頒金球獎。

萊萬多夫斯基。（美聯社）
萊萬多夫斯基。（美聯社）

萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）／波蘭前鋒

波蘭隊長萊萬多夫斯基無論在德甲或西甲都是世界頂級得分手，但隊友也需要為他多創造機會，讓他有機會展現兼具細膩與霸氣的最後一擊。

孫興慜。（美聯社）
孫興慜。（美聯社）

孫興慜（Son Heung-min）／南韓前鋒

孫興慜上季代表熱刺拿下英超金靴，是名符其實的「亞洲一哥」。本季狀態雖略為下滑，不過上屆世足率南韓2：0擊敗德國的表現，讓人至今難忘。最近傳出皇馬對他有興趣，若能在卡達大展身手，嫁入豪門不是夢。

貝林厄姆（右）。（Getty Images）
貝林厄姆（右）。（Getty Images）

貝林厄姆（Jude Bellingham）／英格蘭中場 

19歲的英格蘭小將貝林厄姆已被譽為世界最佳的年輕球員之一，他在攻守兩端皆有強大的爆發力，還能傳出妙傳助攻，186公分的身高也擴展了他的進攻能耐。在本屆世界盃，有望為英格蘭帶來截然不同的能量。

哈基米（左）。（Getty Images）
哈基米（左）。（Getty Images）

哈基米（Achraf Hakimi）／摩洛哥後衛 

23歲的摩洛哥右後衛哈基米憑藉著靈巧且細膩的腳法，能在場上大秀人球分過，並且快速推進至前場為隊友助攻創造機會，同時自己也有進球的能力。他速度快，具有侵略性，是目前世界頂尖的邊後衛。

范戴克。（美聯社）
范戴克。（美聯社）

范戴克（Virgil van Dijk）／荷蘭後衛 

荷蘭隊長范戴克身高193公分身材硬朗，在後防線上相當難纏，盯防和搶斷實力堅強，且對於對手傳球有不差的預判能力。此外，他還能利用身高優勢，來到球門前以頭鎚進攻。

阿利松。（路透）
阿利松。（路透）

阿利松（Alisson）／巴西門將

貴為巴西球門守護神的阿利松為世界頂級門將之一。他擁有191公分的身高，對於來球的判斷與撲救站位非常精準，2019年曾獲選FIFA最佳守門員，為森巴軍團不可或缺的大將。

諾伊爾。（路透）
諾伊爾。（路透）

諾伊爾（Manuel Neuer）／德國門將 

諾伊爾擁有絕佳的撲救速度和反射神經，甚至還能將移動範圍擴及至禁區外進行掃蕩和發起進攻，被譽為世界最佳門將。曾拿下2014年世界盃冠軍的他，將試圖帶領德國重新振作。

世界盃 德國 西甲

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