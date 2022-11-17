世足賽／安昆庫傷了 法國衛冕添變數

法國隊前鋒安昆庫練球時膝蓋受傷，確定無緣世界盃，法國又少一重要戰力。（路透）

卡達世足賽倒數計時，但許多球隊傳出「傷情」，塞內加爾王牌馬內（Sadio Mane）因右腓骨傷勢，分組賽首戰對荷蘭隊確定缺席，尋求衛冕的法國隊更傷了大將安昆庫（Christopher Nkunku），飛往卡達前一刻不得不更換陣容。

安昆庫在隊內訓練時傷了左腳，球隊已發表聲明確認無法出戰今年世足賽，法國總教練德尚（Didier Deschamps）也宣布，將由穆阿尼（Randal Muani）遞補安昆庫前進卡達。

在此之前，法國兩名球星博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kante）都因傷無法參與衛冕旅程，安昆庫在出發前一天加入傷兵名單，讓法國的連霸路再添變數。

25歲的安昆庫效力德甲萊比錫，本季15場出賽已經有12顆進球，還有2助攻，助隊挺進歐冠聯賽淘汰賽；頂上位置的穆阿尼今年首度進入國家隊，23歲的他原本效力法甲南特，去年夏天轉會到德甲法蘭克福。

和法國陣前換將不同，曾兩度獲得非洲足球 先生的塞內加爾球星馬內，上周就傷到右腓骨，雖仍進入國家隊名單，但塞內加爾近日確定他將缺席22日和荷蘭的A組首戰。

塞內加爾總教練西塞表示，馬內的傷勢不需動刀，但歸期仍未定。