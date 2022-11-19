世足賽／帥哥來了 盤點十大綠茵上奔跑的賀爾蒙

世界盃21日將在卡達開踢，圖為多哈市中心北部15公里路薩爾的卡達吉祥物。(Getty Images)

每屆世界盃足球 賽吸睛，收視遙遙領先，專業球迷看球，是出於對足球的狂熱，但也有「一日球迷」，緊盯綠茵場只有一個原因：四年一遇舔屏看帥哥。以下盤點2022卡達世界盃足球賽奔跑的賀爾蒙，他們用球技征服一半粉絲，用顏值征服另一半觀眾。

努涅斯

身高187公分的努涅斯（Darwin Nunez）現年23歲，是烏拉圭國腳，目前效力於英超利物浦。努涅斯有著很強的加速爆發力，以及左右腳和頭球射門能力，射門力量驚人。他高大魁梧，有良好盤帶技術，平衡的傳球功夫，禁區外得分也不弱。

努涅斯。（路透）

加維

西班牙18歲中場小將加維（Pablo Gavi）身高173公分，擁有可愛的笑容，目前效力於西甲巴塞隆納，ESPN球評稱讚他的球技媲美伊涅斯塔。他2021首次披上國家隊戰袍，是西班牙國家隊有史以來最年輕的球員。

加維。（取材自推特）

席爾瓦

今年26歲的安德烈席爾瓦（Andre Silva）身高185公分，目前在德甲踢球，也是是葡萄牙國家隊前鋒。外型陽光帥氣，今年是他二度參加世足賽。

安德烈席爾瓦。（歐新社）

特拉普

德國 隊門將凱文特拉普（Kevin Trapp）身高189公分，擁有六塊腹肌，褪去球衣，私下的他更是時尚界的寵兒，Instagram追蹤人數高達179萬人。

凱文特拉普。（取材自Instagram）

迪巴拉

28歲阿根廷明星前鋒迪巴拉（Paulo Dybala）有著多國混血血統，笑容有一些痞，從18歲成為職業足球員後，即備受關注。今年是他第二次參加世足賽，也是最後一次能與梅西踢世界盃了。

迪巴拉。（取材自Instagram）

芒特

英格蘭23歲的芒特（Mason Mount）目前效力於英超切爾西，顏值了得，實力相當。他從小就熱愛足球，2019年與切爾西簽了5年合約，同年首次入選了英格蘭國家隊。今年是他第一次參加世足賽，這個帥氣的小哥目前單身。

梅森芒特。（取材自Instagram）

哈弗茨

23歲的小將哈弗茨（Kai Havertz）身高189公分，曾是德甲最年輕的職業球員，目前效力於英超切爾西。哈弗茨2018年首次代表國家隊出場，在德國主場對陣秘魯的比賽中替補上場。這次處女秀之後，哈弗茨成為第一位在1999年出生的德國國家隊球員。

哈弗茨長得帥還會彈鋼琴，他曾透露，每當感到煩躁，琴聲能讓自己平靜下來。最特別的是，他還養一隻驢當寵物，原來那是17歲生日爸媽送的禮物。

哈弗茨。（取材自Instagram）

萊昂格雷茨卡

德國號稱男模隊，1995年出生的格雷茨卡(Leon Goretzka)身高189公分，在球場上負責中場，27歲的他已經今年是第三次出戰世界盃。

萊昂格雷茨卡。（取材自Instagram）

賈漢巴克希

伊朗隊長賈漢巴克希（Alireza Jahanbakhsh）目前效力於荷甲球隊飛燕諾，總是梳著油頭、留著大鬍子，今年是他第三次參加世界盃。本屆卡達世足賽將是伊朗隊史第6次參賽，期望能夠一舉突破小組賽魔咒。

賈漢巴克希。（取材自Instagram）

米拉德穆罕默德

米拉德穆罕默德（Milad Mohammadi）是伊朗國家隊後衛，英俊的外貌吸引一票女粉與廠商代言，不過他對當廣告模特兒完全沒興趣，曾透露運動員必須專注於在球場上踢球，「無法想像我成為模特兒，絕對不是。」