世足賽／球員冷知識 最矮158公分 最老40歲還在踢

圖為北京街頭的卡達世界盃官方比賽用球 。（中新社）

2022卡達世界盃 足球賽將在21日開踢，作為首屆在北半球冬季舉辦的世界盃，卡達注定寫下各種紀錄，以下整理6個有趣的「冷知識」。

新同學／卡達第一次亮相世界盃

綜合媒體報導，卡達世界盃32強中，共有24支球隊參加2018年俄羅斯世界盃。其餘8支球隊中，唯有東道主卡達是世界盃「新軍」，即將史上首次亮相世界盃舞台。

除了東道主卡達，另外7支重返世界盃舞台的球隊分別是荷蘭、厄瓜多、加納、喀麥隆、美國、加拿大、威爾斯。荷蘭、厄瓜多、加納、喀麥隆、美國都參加了2014年世界盃，此次是時隔8年回歸。加拿大上次參加世界盃是36年前，威爾斯的參賽最為難得，他們是時隔64年再次亮相世界盃。

最年輕／17歲 德國 穆科科

出生於2004年11月20日的德國國家隊球員穆科科（Youssoufa Moukoko），成為本屆世界盃上最年輕的球員，巧合的是，這名效力於德甲多特蒙德隊的前鋒將在本屆世界盃開幕式當天迎來自己的18歲生日。雖然年紀輕輕，但是穆科科在德國轉會市場網站上的身價已經高達3000萬歐元，未來不可限量。

17歲德國球員穆科科是今年最年輕球員。(路透)

最高齡／40歲 墨西哥 塔拉韋拉

墨西哥門將塔拉韋拉（Alfredo TalaveraDíaz）出生於1982年9月18日，以40歲的年齡成為本屆世界盃上最年長的球員。這是塔拉韋拉第三次隨墨西哥隊征戰世界盃，此前他還參加過2014年和2018年兩屆世界盃，不過都沒有獲得出場機會。這次在卡達，可能仍將是替補門將。

墨西哥門將塔拉韋拉今年已經40歲了。(美聯社)

最嬌小／158公分 摩洛哥謝爾

摩洛哥前鋒伊利亞斯謝爾（Ilias Chair）因為158cm的身高成為本屆世界盃上最矮的球員。現年25歲的謝爾效力於英冠聯賽女王公園巡遊者隊，目前身價1000萬歐元。2022-2023賽季一共收穫3球6助攻。

摩洛哥謝爾身高158公分。（取材自Instagram）

最長身／203公分 荷蘭諾珀特

荷蘭門將諾珀特（Andries Noppert）憑藉203cm的身高成為本屆世界盃身高最高的球員，這也是他第一次參加世界盃的比賽。諾珀特今年28歲，身價200萬歐元，效力於荷甲聯賽海倫芬。本賽季一共出場14次，全部是首發。

荷蘭諾珀特身高203公分。（取材自Instagram）

最有錢／1.6億歐元 法國姆巴佩

世界盃賽場，參賽球隊的實力參差不齊，參賽球員的身價也有天壤之別。在參加卡達世界盃的所有球員中，身價最高的球員是法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe，1.6億歐元），身價最低的球員是伊朗中場卡里米 （Ali Karimi，10萬歐元），最高身價是最低身價的1600倍。

如果按場上位置對比球員身價，身價最高的前鋒自然是姆巴佩，身價最高的中場球員是英格蘭的福登（Philip Foden，1.1億歐元），身價最高的後衛是葡萄牙的迪亞斯（Rúben Dias，7500萬歐元），比利時門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）高居門將首位，身價為6000萬歐元。