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世足賽／德國首戰對決日本 柏林知名酒吧罕見關門不營業

中央社／柏林16日綜合外電報導
柏林Fargo足球酒吧因人權議題抵制卡達世界盃，國家隊首戰期間不會營業。（Getty Images）
柏林Fargo足球酒吧因人權議題抵制卡達世界盃，國家隊首戰期間不會營業。（Getty Images）

德國國家足球隊下周在卡達世界盃足球賽首戰對上日本隊時，柏林Fargo足球酒吧的投影機螢幕將罕見地維持捲起狀態。

Fargo酒吧為了2022卡達世界盃足球賽調整例行營業時間，要等到德國首戰結束一個小時後，才會開門迎接客人。

Fargo酒吧發言人佩西（Joschik Pech）對法新社說：「我們不贊同把世界盃辦在顯然是為了透過體育活動洗白聲譽，好讓形象在國際上看起來與實質狀況不同的國家。」

他說：「當我們知道這是一個無法讓人依照（自己）性向自由生活（的地方）時，就無法歡樂地觀看球賽。」

Fargo跟德國各地數十座酒吧一樣，矢言將抵制世界盃足球賽，包括數家在首都柏林營業的酒吧。但在風靡足球的德國，抵制行動通常只是做做樣子。

卡達籌備舉辦世界盃期間，因傳出不當對待移工、女性與LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）社群，受到各界關注。卡達已憤怒駁斥大多數的攻擊。

世界盃主辦單位表示，這個波斯灣國家之所以會遭受攻擊，是因為卡達是「在平等的條件下競爭」，從爭辦國中脫穎而出，最後贏得世界盃主辦權。

德國數個其他地點也紛紛取消集體觀賽活動，包括柏林布蘭登堡大門（Brandenburg Gate）前知名的「球迷大道」（Fan Mile），官方說法是考量到天氣狀況、能源成本與感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）風險。

不光只是想忽視長達1個月的世界盃，Fargo還將舉行數場活動與世界盃足球賽拚人氣，包括人權演講與業餘和女子足球賽的團體旅行。

佩西說：「我們預期營業額將有所損失，連帶造成店內利潤縮減，但我們不覺得酒吧破產是很糟的事。」

「我們也希望透過替代計畫吸引客人上門，我覺得還是會吸引一些人前來。」

有一名顧客樂見Fargo酒吧的決定。24歲、自稱「愛看球賽的足球迷」塞巴斯汀（Sebastian）說，他支持抵制世界盃，而他自己也會這麼做。

塞巴斯汀說：「我想看世界盃，但我不會看。」他還說：「在此之前，在我這一生中舉行的每場世界盃我都有看」。

「受到德國能源政策狀況影響，民眾窩在自家公寓凍到發抖時，觀看在經人工冷卻體育館舉辦的足球賽，怎麼說都令人無法接受。」

世界盃 足球 德國

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