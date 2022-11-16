世足賽╱金盃 巴西、法國、比利時、阿根廷誰能抱走？

世足賽金盃。(Getty Images)

2022卡達足球世界盃11月20日將在中東國家卡達開打，這對於全世界球迷來說是個四年一次的狂歡盛宴。8組32隊將進行廝殺，拚勁要進入決賽圈的球隊將拿出各自的看家絕技，為最終的金盃而戰，今年的金盃會被哪個球隊抱走呢？是已拿五次冠軍的巴西？還是上屆冠軍法國？或是梅西最後征戰的阿根廷？進球王又會是誰？誰可以穿走本屆金靴？

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巴西 被看好

「森巴軍團」巴西可說是本屆賽會最被看好的球隊，球門前有明星門將艾利森（Alisson）坐鎮，以及中場的卡賽米洛（Casemiro）到前線的內馬爾（Neymar）可建構起堅強的實力。內馬爾現在也已成為30歲的老將，若巴西想一捧金盃，他在場上和場下，勢必得收起過去較為浮躁的個性，拿出老大的氣勢和進攻火力。由於25歲熱刺前鋒理查利森（Richarlison）在開賽前一個月受傷狀態不明，兵工廠前鋒傑蘇斯（Gabriel Jesus）可能得扛起更多責任。而在2022年，巴西國家隊在世界盃資格賽和友誼賽等各項賽事，還從未輸過球。

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法國 拚衛冕

上屆冠軍法國依舊是本屆奪冠熱門之一，班底姆巴佩（Kylian Mbappé）和格列茲曼（Antoine Griezmann）等人仍在當打之年，前鋒線上還有吉魯（Oliver Giroud）和本澤馬（Karim Benzema），後防線上則是以瓦拉內（Raphael Varane）為骨幹。不過，中場大將博格巴（Paul Pogba）、坎特（N’Golo Kanté）因傷缺陣，考驗板凳深度。

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比利時 要突圍

比利時在上屆16強賽逆轉日本展現強大抗壓力，最終以第三名作收，奪下隊史在世界盃的最佳成績。如今比利時依舊以皇馬門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）、邊路好手阿札爾（Eden Hazard）和進攻中場德布勞內（Kevin De Bruyne）為核心。但陣中也有年輕好手竄出，年僅21歲的德凱特萊爾（Charles De Ketelaere）能兼任中場與前鋒角色；22歲前鋒奧彭達（Loïs Openda）也擁有強大的突圍能力，為比利時加分。

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阿根廷 要圓夢

阿根廷在2014年世界盃決賽遭到德國隊絕殺，成為球迷心中永遠的痛。時間過去，天王梅西（Lionel Messi）也已35歲，賽前已表明這是他最後一次世界盃。相信全隊上下都會拚盡全力，幫助足壇各項獎項拿到手軟的隊長老大哥圓夢，捧起世界盃冠軍盃。不過事情沒那麼簡單，梅西在賽前一個月傳出小腿傷勢，加上迪巴拉（ Paulo Dybala ）和迪馬利亞（Angel Di Maria）兩位大將也有傷，在賽前也被看好的阿根廷，前景可說是樂觀中帶著悲觀。