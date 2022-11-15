世足賽9大恐怖魔咒 法國、阿根廷在劫難逃？

世界盃衛冕軍法國隊教頭德尚。(美聯社)

卡達世界盃 足球賽即將在11月21日開踢，已經舉辦22屆的世界盃，充滿許多難以解釋的定律，也被稱為世界盃魔咒，其中最受矚目的梅西就中了美洲盃冠軍魔咒，衛冕軍法國則是一次擁有三大魔咒。

法國擁有三大魔咒：衛冕軍魔咒、金球獎魔咒、淘汰賽不會輸南美洲

衛冕軍魔咒是近年最廣為人知的魔咒，在世界盃成功奪冠的國家，下一屆世界盃在小組賽就會被淘汰，從2002年衛冕軍法國開始，5屆中就有4屆衛冕軍在小組賽淘汰，只有2006年的巴西 免於此項魔咒。另外是金球獎魔咒，世界盃前一年的歐洲金球獎得主，最終都無法在世界盃奪冠，去年的金球獎得主剛好是法國本澤馬（Karim Benzema），法國本屆可說是魔咒纏身。

對於法國來說另一個魔咒是好消息，從1986年世界盃開始，中南洲球隊在淘汰賽中從未贏過法國，其中巴西就在1998年決賽和2006年8強輸給法國。如果法國順利從小組賽出線，碰巧對上巴西和阿根廷這兩支南美強隊，也許是件好事。

墨西哥第一個魔咒是已經連續7屆小組賽出線，但都在16強倒下。第二個魔咒是連續7屆，墨西哥世界盃首戰對手都無法從小組賽出線，本屆墨西哥首戰將對決波蘭。

阿根廷備戰世足賽，圖中為梅西。(美聯社)

美洲盃冠軍魔咒

自1930年世界盃舉辦以來，上一屆美洲盃冠軍不可能在世界盃上奪冠，至今仍無隊伍打破，這對於力求奪下生涯世界盃首冠的阿根廷球星梅西，將是一大不利因素。

地主國開幕戰不敗

自1998年世界盃開放32國參加以來，地主國的開幕戰不曾敗過，包括2002日韓合辦的世界盃，兩國首戰都沒輸，2010年實力較弱的南非首戰也踢平墨西哥，保持這項傳統。本屆被評為史上最弱地主國的卡達，開幕戰將對上厄瓜多，能否取勝也成為關注焦點之一。

比利魔咒、Drake魔咒

巴西傳奇球王比利（Pele）過去看好的世界盃球隊，最後都會黯然出局，如1994年的哥倫比亞，2002年時的阿根廷與法國，都在小組賽被淘汰。多次預測失敗讓比利成為球迷最害怕的人物，而比利也在近日表示，看好巴西能夠奪冠。

加拿大嘻哈歌手Drake的功力不輸比利，他支持過的球隊都沒好結果，例如曼城、曼聯、多特蒙德、巴黎聖日耳曼，都是受害過的球隊，本次他的祖國加拿大睽違36年闖進世界盃，可能最大的受害球隊。