我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播／川普已提交參選文件 宣布再戰2024總統大位

白宮官員柯比：台海緊張局勢不可鬆懈

世足賽9大恐怖魔咒 法國、阿根廷在劫難逃？

聯合新聞網／ 即時報導
世界盃衛冕軍法國隊教頭德尚。(美聯社)
世界盃衛冕軍法國隊教頭德尚。(美聯社)

卡達世界盃足球賽即將在11月21日開踢，已經舉辦22屆的世界盃，充滿許多難以解釋的定律，也被稱為世界盃魔咒，其中最受矚目的梅西就中了美洲盃冠軍魔咒，衛冕軍法國則是一次擁有三大魔咒。

法國擁有三大魔咒：衛冕軍魔咒、金球獎魔咒、淘汰賽不會輸南美洲

衛冕軍魔咒是近年最廣為人知的魔咒，在世界盃成功奪冠的國家，下一屆世界盃在小組賽就會被淘汰，從2002年衛冕軍法國開始，5屆中就有4屆衛冕軍在小組賽淘汰，只有2006年的巴西免於此項魔咒。另外是金球獎魔咒，世界盃前一年的歐洲金球獎得主，最終都無法在世界盃奪冠，去年的金球獎得主剛好是法國本澤馬（Karim Benzema），法國本屆可說是魔咒纏身。

對於法國來說另一個魔咒是好消息，從1986年世界盃開始，中南洲球隊在淘汰賽中從未贏過法國，其中巴西就在1998年決賽和2006年8強輸給法國。如果法國順利從小組賽出線，碰巧對上巴西和阿根廷這兩支南美強隊，也許是件好事。

墨西哥兩大魔咒：16強魔咒、首戰對手無法出線

墨西哥第一個魔咒是已經連續7屆小組賽出線，但都在16強倒下。第二個魔咒是連續7屆，墨西哥世界盃首戰對手都無法從小組賽出線，本屆墨西哥首戰將對決波蘭。

阿根廷備戰世足賽，圖中為梅西。(美聯社)
阿根廷備戰世足賽，圖中為梅西。(美聯社)

美洲盃冠軍魔咒

自1930年世界盃舉辦以來，上一屆美洲盃冠軍不可能在世界盃上奪冠，至今仍無隊伍打破，這對於力求奪下生涯世界盃首冠的阿根廷球星梅西，將是一大不利因素。

地主國開幕戰不敗

自1998年世界盃開放32國參加以來，地主國的開幕戰不曾敗過，包括2002日韓合辦的世界盃，兩國首戰都沒輸，2010年實力較弱的南非首戰也踢平墨西哥，保持這項傳統。本屆被評為史上最弱地主國的卡達，開幕戰將對上厄瓜多，能否取勝也成為關注焦點之一。

比利魔咒、Drake魔咒

巴西傳奇球王比利（Pele）過去看好的世界盃球隊，最後都會黯然出局，如1994年的哥倫比亞，2002年時的阿根廷與法國，都在小組賽被淘汰。多次預測失敗讓比利成為球迷最害怕的人物，而比利也在近日表示，看好巴西能夠奪冠。

加拿大嘻哈歌手Drake的功力不輸比利，他支持過的球隊都沒好結果，例如曼城、曼聯、多特蒙德、巴黎聖日耳曼，都是受害過的球隊，本次他的祖國加拿大睽違36年闖進世界盃，可能最大的受害球隊。

世界盃 墨西哥 巴西

上一則

傳約克維奇已獲簽證可打澳網 澳洲撤銷入境禁令

延伸閱讀

巴黎奧運吉祥物 選定法國大革命象徵「弗里吉亞帽」

巴黎奧運吉祥物 選定法國大革命象徵「弗里吉亞帽」
阿里旗下菜鳥快遞 進軍巴西跨境物流

阿里旗下菜鳥快遞 進軍巴西跨境物流
世足賽／梅西5度領軍阿根廷 孫興慜入選南韓代表隊

世足賽／梅西5度領軍阿根廷 孫興慜入選南韓代表隊
世足賽／C羅最後一舞 葡萄牙晉級機率高

世足賽／C羅最後一舞 葡萄牙晉級機率高

熱門新聞

C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

2022-11-15 08:18
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
太空人狂粉麥金維爾（Jim McIngvale）豪賭1000萬美元，最後收回7500萬獎金。(取材自推特)

MLB／太空人狂粉賭奪冠贏7500萬 用推車運回鈔票

2022-11-12 23:01
灰狼後衛羅素（右）。（美聯社）

NBA／羅素「神遊」忘記進場？灰狼突現4打5搞笑畫面

2022-11-10 08:06
哈沃德將赴台灣打球。(路透資料照片)

前NBA球星哈沃德赴台灣打球 年薪破百萬美元

2022-11-08 19:38
約克維奇、納達爾最快四強交鋒。(美聯社)

網球／ATP年終賽抽籤 納達爾第17次挑戰首冠

2022-11-11 07:43

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧

馬斯克和查克柏格難兄難弟：皆因此特質慘遭滑鐵盧