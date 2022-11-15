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世足賽／火辣大嫂團 盤點6大球星超美另一半

聯合新聞網／即時報導
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）
C羅（右）與女友喬治娜都擁有超高人氣。（歐新社）

卡達世界盃目前倒數不到一周，四年一次的盛會除了場上球員球技吸睛外，他們的另一半也備受關注，今天就帶大家來盤點各6位球星的火辣另一半。

首先談論到人氣時，第一選擇絕對是葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的女友喬治娜‧羅德里格斯（Georgina Rodriguez），他們於2016年起交往至今，兩人愛的十分高調，喬治娜也成為全球最知名大嫂之一，Instagram也擁有將近4000萬粉絲。

葡萄牙國腳C羅的女友喬治娜。（取材自Instagram）
葡萄牙國腳C羅的女友喬治娜。（取材自Instagram）

第二位是英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）的老婆凱特（Kate Kane），他們從學生時期就開始約會，並在2019年時結婚，目前也已育有三子，雖然凱特在社交媒體十分低調，但他們夫妻倆平時所分享的內容大多是與家庭與度假相關。

英格蘭隊長凱恩的老婆凱特。（取材自Instagram）
英格蘭隊長凱恩的老婆凱特。（取材自Instagram）

第三位是巴西國家隊中場柯斯塔（Douglas Costa）的老婆納塔利亞‧費利克斯（Nathalia Felix），她擁有天使般臉孔及火辣身材，在社交平台擁有大量粉絲，更與多家知名品牌合作，兩人也在今年9月步入婚姻。

巴西國家隊中場柯斯塔的老婆納塔利亞‧費利克斯。（取材自Instagram）
巴西國家隊中場柯斯塔的老婆納塔利亞‧費利克斯。（取材自Instagram）

第四位是目前效力於曼聯，並且為世界最佳門將之一的西班牙德赫亞（David de Gea）的女友，他的女友加西亞（Edurne Garcia）比人氣不輸給他，是西班牙流行舞曲歌手，兩人在2021年產下一子，目前感情十分穩定。

西班牙門將德赫亞的女友加西亞是知名歌手。（取材自Instagram）
西班牙門將德赫亞的女友加西亞是知名歌手。（取材自Instagram）

第五位也是目前效力於曼聯的成員，並且本次將擔綱英格蘭國家隊後衛的馬奎爾（Harry Maguire），他和他的妻子霍金斯（Fern Hawkins）交往至今9年多，兩人於2018年訂婚，並在今年6月完婚，目前育有2個女兒，生活十分幸福。

英格蘭國家隊後衛馬奎爾的妻子霍金斯。（取材自Instagram）
英格蘭國家隊後衛馬奎爾的妻子霍金斯。（取材自Instagram）

最後一位則是荷蘭中後衛德里赫（Matthijs De Ligt）的女友安娜姬（AnneKee Molenaar），她清新的氣質也成為大嫂團中的特色，而她也擁有超狂背景，她的父親為前荷蘭國腳莫倫納爾（Keje Molenaar）。

荷蘭中後衛德里赫的女友安娜姬。（取材自Instagram）
荷蘭中後衛德里赫的女友安娜姬。（取材自Instagram）

凱特 C羅 天使

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