世足賽／增強戰力不能沒有「她」？英格蘭大嫂團隨軍出征

英格蘭主帥邵斯蓋特認為，適當的兩性生活能幫助球員增加場上表現。(路透資料照片)

每到世足賽期間，就會有球隊禁止球員與自己的另一半相聚，希望藉此方式讓球員更專注在場上表現，不過近日英格蘭主帥邵斯蓋特（Gareth Southgate）則反其道而行，更對外表示，他認為適當的兩性生活能幫助球員增加場上表現。

據英國「太陽報」報導，英格蘭總教練邵斯蓋特表示，他將允許子弟兵在賽會期間與伴侶見面：「我們希望球員能見到自己的另一半以此減少壓力，但因疫情 關係我們也將持續關注這件事。」

據傳英格蘭的一些球員與伴侶將登上豪華遊輪，而該艘遊輪造價10億英鎊，船上擁有6座泳池、14個按摩池、13家餐廳以及30多間酒吧與咖啡廳，並且遊輪將駛離卡達，以免觸及當地法律。

巴西前鋒拉斐爾的妻子娜塔莉亞身材火辣。（取材自Instagram）

此外，巴西隊前鋒拉斐爾（Raphinha）球技過人，在此次世界盃備受期待，而他23歲的老婆娜塔莉亞（Natalia Rodrigues）的美貌和火辣身材，被認為是拉斐爾持續前進的動力。

有著一頭美麗金髮和傲人上圍的娜塔莉亞，經常在IG秀出好身材和奢華生活方式。她也熱愛旅遊度假，和老公拉斐爾一同打卡各景點。

此外，娜塔莉亞也經常在社群媒體 展露對另一半的崇拜，更自豪的說「成為你的妻子、與你分享生活很幸福，因為你是我認識最美好的人。」