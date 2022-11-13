我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海跟進放寬隔離天數 入境、密接改為「5+3」

柯瑞：某些國家拒絕COP27文件提1.5℃目標

世足賽／金靴獎5熱門 英格蘭凱恩被看好衛冕

體育新聞組／綜合報導
英格蘭隊長凱恩被看好衛冕。 （路透）
英格蘭隊長凱恩被看好衛冕。 （路透）

卡達世界盃即將拉開序幕，各國26人名單陸續公布，球迷除了最關注捧起大力金盃的國家，另一焦點就是「金靴獎」。目前賭盤預測賠率前5名，分別為效力於英格蘭的凱恩（Harry Kane）、阿根廷的梅西（Lionel Messi）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西的內馬爾（Neymar），以及法國另名代表本澤馬（Karim Benzema），但每年世界盃總有驚喜出現，黑馬竄出拿下金靴也十分有機會。

目前效力於英超熱刺的凱恩，本季聯賽14場已踢入11球，為英超射手榜第二，上屆賽事中他以黑馬之姿踢進6球，榮獲金靴，並帶領英格蘭踏入至1990年來首次四強。今年29歲正處生涯巔峰的凱恩，被外界看好能夠衛冕成功。

年僅19歲的姆巴佩上屆賽事踢入4球，今年成為衛冕軍第一大將，率隊挑戰2連霸。他與巴黎隊友、也是奪冠大熱巴西隊的第一攻擊手內馬爾，兩人本季狀況都十分火燙，在法甲皆以11顆進球居射手榜前二，其中姆巴佩更在歐冠有6顆進球。

最後一次參與世界盃的梅西除了拚下冠軍外，若能在攻擊上幫助阿根廷的話，也十分被看好能拿下今年的金靴獎。另外效力皇馬的本澤馬本季因傷休息多場，目前傷勢復元良好，若能保持健康，預期也是一大熱門金靴人選。

另外一些生涯有實績的球員也獲推薦，像是葡萄牙一哥C羅（Cristiano Ronaldo），儘管本季聯賽表現不佳，但他在世界盃已連四屆有進球紀錄，加上葡萄牙就是以他進攻核心，突然大爆發也不無可能。最後不能忘了本屆西甲第一神射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），若隊友能給他更多支援，或許也有機會成為金靴獎黑馬。

世界盃 梅西 巴西

上一則

論資排輩 雪城阿伯

下一則

世足賽／梅西5度領軍阿根廷 孫興慜入選南韓代表隊

延伸閱讀

世足賽熱度加溫 製鞋業盼運動消費力打敗通膨巨獸

世足賽熱度加溫 製鞋業盼運動消費力打敗通膨巨獸
世足賽／內馬爾開踢前「醫美雷射」 搶當球場第1帥

世足賽／內馬爾開踢前「醫美雷射」 搶當球場第1帥
世足賽／阿根廷公布26人名單 迪巴拉及時傷癒出戰

世足賽／阿根廷公布26人名單 迪巴拉及時傷癒出戰
世足賽／上屆還是西班牙隊長 36歲拉莫斯落選無緣卡達

世足賽／上屆還是西班牙隊長 36歲拉莫斯落選無緣卡達

熱門新聞

哈沃德將赴台灣打球。（Getty Images）

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

2022-11-07 20:52
前NBA球員費里登。（美聯社）

NBA／厄文歧視風暴 費里登痛斥蔡崇信、Nike「偽君子」

2022-11-07 08:21
退役NBA球星韋德（右）。（美聯社）

NBA／前妻控「逼兒變性」沽名釣譽 韋德聲明強力回擊

2022-11-07 08:12
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

2022-11-05 23:26
湖人開季戰績慘澹。（Getty Images）

NBA／湖人開季19敗 傑佛森：再打10場就差不多結束了

2022-11-11 08:59
灰狼後衛羅素（右）。（美聯社）

NBA／羅素「神遊」忘記進場？灰狼突現4打5搞笑畫面

2022-11-10 08:06

超人氣

更多 >
FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家
海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人

海外華人研討會 第4代亞裔移民嘆：永遠不能成為美國人
期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數

期中選舉／民主黨搶下內華達州 保住參院多數
馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄

馬斯克取消推特遠距上班隔天 金山總部靜悄悄
矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票

矽谷聖縣：女子在山谷中發現一袋選票