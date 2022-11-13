世足賽／金靴獎5熱門 英格蘭凱恩被看好衛冕

英格蘭隊長凱恩被看好衛冕。 （路透）

卡達世界盃 即將拉開序幕，各國26人名單陸續公布，球迷除了最關注捧起大力金盃的國家，另一焦點就是「金靴獎」。目前賭盤預測賠率前5名，分別為效力於英格蘭的凱恩（Harry Kane）、阿根廷的梅西 （Lionel Messi）、法國的姆巴佩（Kylian Mbappe）、巴西 的內馬爾（Neymar），以及法國另名代表本澤馬（Karim Benzema），但每年世界盃總有驚喜出現，黑馬竄出拿下金靴也十分有機會。

目前效力於英超熱刺的凱恩，本季聯賽14場已踢入11球，為英超射手榜第二，上屆賽事中他以黑馬之姿踢進6球，榮獲金靴，並帶領英格蘭踏入至1990年來首次四強。今年29歲正處生涯巔峰的凱恩，被外界看好能夠衛冕成功。

年僅19歲的姆巴佩上屆賽事踢入4球，今年成為衛冕軍第一大將，率隊挑戰2連霸。他與巴黎隊友、也是奪冠大熱巴西隊的第一攻擊手內馬爾，兩人本季狀況都十分火燙，在法甲皆以11顆進球居射手榜前二，其中姆巴佩更在歐冠有6顆進球。

最後一次參與世界盃的梅西除了拚下冠軍外，若能在攻擊上幫助阿根廷的話，也十分被看好能拿下今年的金靴獎。另外效力皇馬的本澤馬本季因傷休息多場，目前傷勢復元良好，若能保持健康，預期也是一大熱門金靴人選。

另外一些生涯有實績的球員也獲推薦，像是葡萄牙一哥C羅（Cristiano Ronaldo），儘管本季聯賽表現不佳，但他在世界盃已連四屆有進球紀錄，加上葡萄牙就是以他進攻核心，突然大爆發也不無可能。最後不能忘了本屆西甲第一神射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），若隊友能給他更多支援，或許也有機會成為金靴獎黑馬。