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世足賽／梅西5度領軍阿根廷 孫興慜入選南韓代表隊

體育新聞組／綜合報導
梅西五度參賽世界盃成南美第一人，球迷也期待他世界盃的最後一舞能以奪冠畫下完美句點。（歐新社資料照片）
梅西五度參賽世界盃成南美第一人，球迷也期待他世界盃的最後一舞能以奪冠畫下完美句點。（歐新社資料照片）

阿根廷原先預定14日公布世界盃26人名單，但12日總教練卡帕尼（Lionel Scaloni）提早宣布，這是他第三度帶領國家隊參與世界盃，名單中由當代最佳足球員梅西（Lionel Messi）領軍。梅西已表態這將是最後一次替國家隊征戰，因此他的「最後一舞」也備受期待。

曾拿下7次金球獎的梅西，生涯榮譽無數，就獨缺一座大力神杯。從2006德國世界盃開始，梅西已經連續的第五屆代表阿根廷征戰，據統計也是史上首位南美球員達成五度參加；五屆下來，梅西累計19場出賽，6進球，5助攻。

阿根廷在梅西世代，世界盃最好成績是2014年拿下亞軍，上屆在16強就遭到當年冠軍法國淘汰。阿根廷在接下來大賽中，2021美洲盃奪冠，2022年擊退義大利拿下歐洲/南美洲國家盃冠軍。

本屆26人名單中僅有7人和上屆相同，阿根廷近年執行的換血十分成功，也在大賽屢屢拿下好成績，現在陣中前鋒都是各大聯賽明星前鋒，若分擔梅西更多進攻責任，阿根廷將能在本屆世界盃走得更遠。

另一方面，南韓前鋒球星孫興慜入選南韓代表隊，不過主教練班托表示，要看孫興慜的臉部傷勢復元情形，才會決定是否上場。孫興慜日前代表英超托登罕熱刺（Tottenham Hotspur）出賽時受傷，左眼周圍骨裂，上周接受手術治療。

南韓國家隊主教練班托（Paulo Bento）12日宣布國家隊26人名單時表示：「我們正與孫興慜，以及他在托登罕熱刺的醫療團隊聯繫…至於他哪天才能和球隊一起訓練，目前還不清楚。」

班托並點名前鋒吳賢揆作為第27名球員，他將在卡達和球隊一起受訓，萬一孫興慜恢復不如預期，可做為替補人選。

梅西 世界盃 南韓

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