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世足賽／阿根廷公布26人名單 迪巴拉及時傷癒出戰

中央社／布宜諾斯艾利斯11日綜合外電
阿根廷足球選手迪巴拉。（歐新社）
阿根廷足球選手迪巴拉。（歐新社）

阿根廷足球選手迪巴拉及迪馬利亞上月雙雙受傷，兩人復原後，今天被選入阿根廷的世界盃代表隊，而洛塞爾索因傷需要動手術，無緣此次賽事。

法新社報導，2022卡達世界盃足球賽將開踢，阿根廷國家隊隊長梅西（Lionel Messi）將率隊參賽，這是他第5次參加世界盃，也可能是最後一次。

上個月，擔任前鋒位置的迪巴拉（Paulo Dybala）大腿受傷，邊鋒迪馬利亞（Angel Di Maria）也拉傷了腿筋，令人懷疑兩人能否參加世界盃。儘管他們近1個月未上場，總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）仍決定帶上他們。

然而，擔任中場位置的洛塞爾索（Giovani Lo Celso）因腿筋受傷需要動手術，與本屆世足賽擦肩而過。

斯卡洛尼談到獲選球員時表示：「他們很自豪能獲選和穿上這身球衣。」

阿根廷隊近期踢出35場不敗戰績，去年也在美洲盃（Copa America）決賽中以1比0擊敗地主國巴西隊，贏得冠軍。

阿根廷隊1986年在已故傳奇球星馬拉度納（Diego Maradona）領軍下奪得世界盃冠軍，此後再沒贏過世界盃。好不容易於1990年和2014年兩度踢進決賽，又都輸給德國隊。

現年35歲的梅西表示：「我們在阿根廷度過一段美好時光，大家既期待又焦慮不安，他們覺得我們已經把獎盃帶回家了，但真的沒這麼簡單。」

阿根廷隊將於11月22日在世界盃C組賽事對上沙烏地阿拉伯隊，隨後對上墨西哥隊和波蘭隊。

世界盃 手術 梅西

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