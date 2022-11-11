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世足賽／本澤馬、姆巴佩率法國拚衛冕 孫興慜報平安

體育新聞組／綜合報導
本澤馬將率法國隊挑戰衛冕。（路透）
本澤馬將率法國隊挑戰衛冕。（路透）

卡達世界杯足球賽倒數，各國近日也陸續揭曉參賽名單，其中將挑戰2連霸的衛冕軍「高盧雄雞」法國隊，將由今年金球獎得主本澤馬（Karim Benzema）、姆巴佩（Kylian Mbappe）領銜，而近日傳出傷情的博格巴（Paul Pogba）、坎特（N'Golo Kanté）也確定缺席今年賽事。

今年被看好有機會完成連霸的法國隊，在公布的25人名單中包括了10名上屆奪冠班底，至於曾被逐出國家隊的本澤馬，則是相隔8年後再度披上法國隊戰袍出戰世足賽，並成為法國隊挑戰連霸的指標性球星。

至於美國隊也公布26人名單，包括了切爾西隊前鋒普利西奇（Christian Pulisic）、尤文圖斯隊中場麥金尼Weston McKennie都在名單之上，不過原先被認為是先發門將人選之一的史蒂芬（Zack Steffen）卻未入列，美國隊主帥伯哈爾特（Gregg Berhalter）也表示，預計將把先發守門員的位置交給透納（Matt Turner）。

而南韓隊一哥孫興慜在日前開刀治療臉部傷勢後，也在個人社群網站上報平安，強調將不會缺席今年世足賽，「感謝大家過去一段時間不斷來訊支持我，在這樣的艱難時刻我從你們身上得到很多力量，在世足賽上為國家隊效力是許多孩子的夢想，對我來說也是，我將不會錯過今年賽事。」

德國隊也公布26人大名單，多特蒙德兩將分處天堂與地獄——日前受傷的羅伊斯（Marco Reus）又一次落選；反觀17歲小將穆科科（Youssoufa Moukoko）首度入選國腳就成為世界盃大軍一員。

此外，西班牙媒體計算各隊陣容身價，發現最昂貴的球隊是英格蘭，球員身價加起來為13.5億歐元（約13.7億美元）。「三獅軍團」擁有多名球星，包括有凱恩（Harry Kane）、福登（Phil Foden）、桑喬（Jadon Sancho）等，身價居會內賽32隊之冠。

其次陣容最昂貴的球隊是法國隊，擁有像是姆巴佩、安昆庫（Christopher Nkunku）、瓦拉內（Raphael Varane）、柯曼（Kingsley Coman）和孔德（Jules Kounde），以這些明星級球員來確保他們衛冕冠軍大業。

法國公布本屆賽事球員名單，上屆缺席的本澤馬（左）重回國家隊，老將吉魯（右二）也再...
法國公布本屆賽事球員名單，上屆缺席的本澤馬（左）重回國家隊，老將吉魯（右二）也再次披掛上陣。（Getty Images）

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