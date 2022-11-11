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綠茵瞭望／巴西想奪冠 得激發100%內馬爾

易起民
內馬爾是巴西的靈魂人物。（路透）
內馬爾是巴西的靈魂人物。（路透）

世界盃足球賽又要來了，朋友間總會聊到，「你看好誰奪冠啊？」回答「巴西」是個安全又不失格調的答案。因為巴西不僅球星眾多、擁有五座冠軍金盃，而且他們在歷屆大賽至少能打進八強。

今年的巴西隊再度被視為奪冠最大熱門，道理很簡單，因為與四年前相比，有實力爭冠的對手不是又老了四歲，就是實力下滑。只有巴西隊的核心內馬爾（Neymar）正當壯年，骨幹卡塞米羅（Carlos Casemiro）、T席爾瓦（Thiago Silva）保持不錯的狀態，再加上維尼修斯（Vinícius Júnior）、拉菲尼亞（Raphinha Belloli）、吉馬良斯（Bruno Guimarães）等一群生力軍，都是歐洲足壇的當紅炸子雞。擁有一張張新鮮、充滿話題的面孔，自然讓巴西隊成為媒體、賭盤的最愛。

主帥蒂特（Tite）很清楚，巴西想奪冠，就要讓內馬爾發揮100%的實力。過去兩屆世界杯，內馬爾總被人有意無意的醜化，無論是2014年八強賽被人踢傷脊椎，還是2018年被犯規痛得在地上打滾，但這都掩飾不了他在國家隊的光芒，119次出場打進74球。

現在的他，在蒂特的4231陣型裡踢前腰的位置，運用他的腳法與視野，在前場組織調度與製造威脅。至於突破、衝刺的辛苦活，則交給小老弟維尼修斯、拉菲尼亞，頂在最前面與對方後衛抗衡則交給理查利森（Richarlison Andrade）。

前場所以敢大膽進攻，都得靠兩個後腰來兜底，「典禮中場」之一的卡塞米羅絕對是第一人選，他的搭擋可能是曼聯隊友佛雷德（Fred Rodrigues），或攻守均衡的吉馬良斯。

38歲的T席爾瓦依舊是後場的擎天支柱，與前隊友馬爾基尼奧斯（Marquinhos Correa）搭配默契十足，但是兩人身材較矮，定位球防守恐吃虧；皇馬鐵閘米利唐衝勁十足，可以做中後衛輪換也可以改打右後衛。右後衛可說是唯一短版，39歲的阿爾維斯（Dani Alves）還能擠進名單，可見一斑。門將，巴西擁有阿利松（Alisson Becker）、埃德森（Ederson Moraes）兩位世界前五名的高手，讓各隊羨慕得流口水。

巴西在小組賽將面對塞爾維亞、瑞士、喀麥隆，其中塞爾維亞、瑞士實力不俗，尤其體格強悍，定位球進攻對巴西有一定威脅，但筆者仍看好巴西憑藉強大的火力以小組第一名晉級。

巴西 足球 世界盃

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