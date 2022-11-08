我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

卡達世界盃 俄羅斯慘遭禁賽頭一遭 義大利連兩屆缺席

體育新聞組／綜合報導

一場攻打烏克蘭的戰爭，俄羅斯的代價之一是失去世界盃參賽資格；另一方面，傳統勁旅義大利連續2屆沒出現在會內賽名單，這對坐擁4冠的「藍衣軍團」也是史上頭一遭。

中央社報導，今年2月24日，俄烏戰爭啟動時，決定世界盃會內賽門票的附加賽還未開踢，尷尬的是，比賽地點還是在俄羅斯的莫斯科。附加賽參賽國波蘭開出第一槍，宣布拒絕和俄羅斯比賽，隨後瑞典與捷克紛紛跟進，且明確表達，無論比賽地點是否在俄羅斯，他們都不願與俄羅斯比賽。

3月9日FIFA頂不住龐大壓力，宣布暫停俄羅斯參賽資格，從歐洲足聯到國際足球賽事全部暫緩，原本附加賽要與俄羅斯在首輪交手的波蘭，則直接獲得晉級。

尷尬的是，俄羅斯曾是上屆世界盃的主辦國，沒想到4年後卻遭各國抵制，被迫退出比賽。

另一個尷尬的國家則是義大利，做為擁有世界盃4冠的頂級勁旅，繼2018年世界盃後，今年竟又再一次無緣會內賽，這也是隊史自1934年以來，首度連2屆世界盃缺席。

義大利中場大將若日尼奧（Jorginho）說：「這是令人巨大的失望，這實在太傷了，而且傷得非常重。」

俄羅斯 世界盃 義大利

上一則

NBA／詹姆斯砍27分沒用 第19度回騎士被打趴

下一則

中東國家首辦世界盃 場內難助酒興、場外也難「助性」

延伸閱讀

俄國動員令超混亂 小兵怒控缺武器缺工具 只能徒手挖戰壕

俄國動員令超混亂 小兵怒控缺武器缺工具 只能徒手挖戰壕
普亭將缺席G20峰會？印尼總統佐科威：有「強烈感受」

普亭將缺席G20峰會？印尼總統佐科威：有「強烈感受」
研究：俄港口吞吐量大跌 單靠中國無法彌補

研究：俄港口吞吐量大跌 單靠中國無法彌補
賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

賽普勒斯東正教大主教病逝 生前反對俄羅斯侵烏

熱門新聞

哈沃德將赴台灣打球。（Getty Images）

前NBA湖人球星 36歲「魔獸」哈沃德宣布赴台灣打球

2022-11-07 20:52
前NBA球員費里登。（美聯社）

NBA／厄文歧視風暴 費里登痛斥蔡崇信、Nike「偽君子」

2022-11-07 08:21
籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

2022-11-05 23:26
退役NBA球星韋德（右）。（美聯社）

NBA／前妻控「逼兒變性」沽名釣譽 韋德聲明強力回擊

2022-11-07 08:12
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05

超人氣

更多 >
又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到

又出「大」事？安珀赫德疑西班牙街頭「嗯嗯」被拍到
紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果
「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波

「欸，你好」習近平見蕭茲首句話掀波
彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬

彩票換鈔票 紐約婦人損失7.5萬
美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？

美國人平均至少有4張信用卡 到底該辦幾張卡最好？