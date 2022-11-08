卡達世界盃 俄羅斯慘遭禁賽頭一遭 義大利連兩屆缺席

一場攻打烏克蘭的戰爭，俄羅斯 的代價之一是失去世界盃 參賽資格；另一方面，傳統勁旅義大利 連續2屆沒出現在會內賽名單，這對坐擁4冠的「藍衣軍團」也是史上頭一遭。

中央社報導，今年2月24日，俄烏戰爭啟動時，決定世界盃會內賽門票的附加賽還未開踢，尷尬的是，比賽地點還是在俄羅斯的莫斯科。附加賽參賽國波蘭開出第一槍，宣布拒絕和俄羅斯比賽，隨後瑞典與捷克紛紛跟進，且明確表達，無論比賽地點是否在俄羅斯，他們都不願與俄羅斯比賽。

3月9日FIFA頂不住龐大壓力，宣布暫停俄羅斯參賽資格，從歐洲足聯到國際足球賽事全部暫緩，原本附加賽要與俄羅斯在首輪交手的波蘭，則直接獲得晉級。

尷尬的是，俄羅斯曾是上屆世界盃的主辦國，沒想到4年後卻遭各國抵制，被迫退出比賽。

另一個尷尬的國家則是義大利，做為擁有世界盃4冠的頂級勁旅，繼2018年世界盃後，今年竟又再一次無緣會內賽，這也是隊史自1934年以來，首度連2屆世界盃缺席。

義大利中場大將若日尼奧（Jorginho）說：「這是令人巨大的失望，這實在太傷了，而且傷得非常重。」