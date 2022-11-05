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世足賽／孫興慜動刀 南韓球迷「出征」對撞球員

體育新聞組／綜合報導
南韓球星孫興慜將動刀，不確定是否能趕上世界盃首戰。（美聯社資料照片）
南韓球星孫興慜將動刀，不確定是否能趕上世界盃首戰。（美聯社資料照片）

2022世界盃足球賽將在11月21日開踢，但效力英超熱刺的南韓前鋒孫興慜卻在歐冠賽場上受傷，確認為左眼附近骨折，已動刀治療期盼趕上大賽。但仍有許多南韓球迷擔心孫興慜無法為國出征，帶著怒火到馬賽剛果籍球員姆本巴（Chancel Mbemba）的個人社群謾罵。

熱刺隊日前在歐冠小組賽碰上馬賽，孫興慜在比賽中不慎撞上姆本巴的肩膀，孫興慜當下痛苦倒地不起，眼睛無法睜開，最後被攙扶退場。經過檢查後確定左眼周圍骨折，決定動手術，不確定能否趕上南韓隊11月24日的首戰。

南韓球迷紛紛到姆本巴的Instagram留下數千則的留言，「骯髒的球員害孫興慜受傷」、「你是足球員還是UFC選手」、「你還在慶祝進球？應該向孫興慜道歉」，此外還有不少涉及種族的歧視言論。

這些言論連部分南韓球迷也看不下去，「請不要介意醜陋的評論，我代表韓國人道歉」、「相信你不是故意的，以後要小心」「這是足球比賽非常普遍的現象，惡意言論不用放在心上」。

「小魔獸」盧卡庫（前）。（美聯社資料照片）
「小魔獸」盧卡庫（前）。（美聯社資料照片）

此外，上屆季軍比利時卻傳出噩耗，效力於義甲國際米蘭的球星「小魔獸」盧卡庫（Romelu Lukaku）左腳肌腱拉傷，本周將要進行檢查確認嚴重程度，而比利時官方目前證實還未排除盧卡庫參加世界盃的可能。

比利時國家隊這一屆繼續由隊史最強的「黃金世代」組隊出征，從鋒線的阿扎爾（Eden Hazard）、中場德布勞內（Kevin De Bruyne）到門將庫爾圖瓦（Thibaut Courtois）及中鋒盧卡庫領軍，繼上屆奪得季軍後，陣中骨幹變化不大，要再次攜手衝擊世界盃。

國家隊主帥馬丁尼茲（Roberto Martinez）受訪時強調盧卡庫的重要性，他作為前鋒擁有相當多進攻位置，球隊若少了他必須重組中場和前鋒球員，他說：「盧卡庫在陣中就像阿根廷有梅西（Lionel Messi），克羅埃西亞有莫德里奇（Luka Modric），每個國家都有那麼一個球員不是1對1可以替代，若盧卡庫不在陣中，球隊必須追加更多前鋒來彌補他的缺陣。」

馬賽剛果籍球員姆本巴。（歐新社）
馬賽剛果籍球員姆本巴。（歐新社）

南韓 足球 世界盃

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