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世足賽／衛報分析A至D組 衛冕軍法國傷2主力難高枕無憂

中央社／台北4日電
英國「衛報」針對世足賽A到D組做出分析，其中認為衛冕軍法國雖然軍容盛大，但在兩主力受傷缺席後，球迷已很難高枕無憂。（ 美聯社）
英國「衛報」針對世足賽A到D組做出分析，其中認為衛冕軍法國雖然軍容盛大，但在兩主力受傷缺席後，球迷已很難高枕無憂。（ 美聯社）

2022年卡達世界盃足球賽將於當地時間11月20日登場，這次會內賽分組巧合地反映地緣情仇、歐洲強權提前強碰等看點。以下是英國「衛報」對A到D組的分析。

A組：卡達、厄瓜多、塞內加爾、荷蘭

2010年的世界盃在南非舉行，但南非在小組賽出局，成為史上第一支無緣晉級淘汰賽的地主隊。今年世界盃東道主卡達同樣以地主之姿直接獲得會內賽門票，但要在小組賽出線恐非易事。儘管他們曾在西班牙總教練桑傑士（Felix Sanchez）的運籌帷幄下2019年贏得亞洲盃，但也在去年秋天接連敗給葡萄牙、愛爾蘭、塞爾維亞等亞洲以外強權。

卡達將在世界盃的首戰對厄瓜多。厄瓜多雖然在18場資格賽中輸掉6場，仍闖進隊史第4次的世足會內賽。

衛報認為A組中晉級情勢最好者非荷蘭莫屬。雖然荷蘭過去7年狀態起伏，但在總教練范蓋爾（Louis van Gaal）重掌兵符後，全軍已走出泥淖。范蓋爾曾於2014年巴西世界盃率荷蘭拿下季軍。

其次看好者是塞內加爾。總教練席斯（Aliou Cisse）率領的塞內加爾是非洲國家盃冠軍，身體素質極佳且訓練有素。雖然他們面對歐洲強隊時難以攻城拔寨，但他們的進攻天賦無庸置疑。

B組：英格蘭、伊朗、美國、威爾斯

上屆2018俄羅斯世界盃闖進4強，因疫情而延後一年至去年夏天舉行的2020歐國盃也殺進決賽，英格蘭能否更上層樓贏得隊史第2座、1966年以來的第1座世足金盃成為焦點。總教練邵斯蓋特（Gareth Southgate）有冷靜沉著的人設，較令人擔憂的是當比賽過程中陷入不利局面時，他能否快速在戰術上及時因應。

美國對英格蘭爭取晉級的威脅不下於威爾斯，英格蘭之前在世界盃兩度籲到美國時都無法取勝。

地緣政治上是美國死對頭的伊朗，曾於1998年擊敗美國。他們在克羅埃西亞籍總教練科西奇（Dragan Skocic）帶領下，成為雖不華麗卻十分穩定的球隊。在資格賽第3階段的10場比賽有15個進球，只丟4球。美伊之戰除了球賽，還帶有一層地緣衝突話題。

經資格賽附加賽後，威爾斯力壓蘇格蘭、烏克蘭成功進軍會內賽，在這一組最有機會與美國搶第2張晉級16強門票。

C組：阿根廷、沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭

阿根廷球星梅西（Lionel Messi）個人偉業固不待言，但他最為人詬病之處就是雖能在職業賽場率隊贏得一切榮耀，在國家隊卻拿不出相同表現，所幸去年率阿根廷在美洲盃稱王，同時終結國家隊生涯與阿根廷漫長的冠軍荒。接下來就看梅西能否在世界盃再次率阿根廷登頂，為自己選手生涯最後一次世界盃畫完美句點。

總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）率領的這支阿根廷隊「星味」相較過去略淡，但各個位置的戰力看起來卻更為平均。

阿根廷這次小組賽將對上前總教練馬帝諾（Gerardo）領軍的墨西哥，是另一愛恨話題。但世足會內賽常客墨西哥這次在資格賽踢得掙扎，對上美國、加拿大的4場比賽一共只進2球。

波蘭在附加賽後力壓瑞典，展現他們的深度絕非僅止球星萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski），隊上其他10人也同樣禁得起考驗的姿態，被看好能與阿根廷攜手晉級16強。

在總教練瑞納爾（Herve Renard）帶領下，沙烏地阿拉伯表現非常穩定，他曾是唯一能帶領兩支球隊贏得非洲盃冠軍的教練，能否幫沙烏地殺出重圍值得關注。

D組：法國、澳洲、丹麥、突尼西亞

上前屆世界盃冠軍法國軍容仍盛，但在中場大將坎特（N'Golo Kante）、博格巴（Paul Pogba）相繼因傷無緣出征卡達後，戰力已不再篤定。另一問題則在總教練德尚（Didier Deschamps），因為外界一直有他烏紗帽不保的傳言，且從最近一次歐國盃德尚保守的戰術來看，法國球迷可能沒法高枕無憂。

由卡德利（Jalel Kadri）取代凱拜爾（Mondher Kebaier）成為總教練的突尼西亞，隊上有不少球員在法國踢球，但法國更大威脅將來自丹麥。

丹麥在10場資格賽踢贏9場，蛻變成一支進步、有組織的勁旅，其中部分原因與陣中的艾利克森（Christian Eriksen）有關，他在去年歐國盃首戰因心臟問題病倒，反幫丹麥凝聚起強大團隊意識。

世界盃 墨西哥 梅西

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