足球專欄／梅西狀態正熱 世界盃封神？

梅西率領的阿根廷被視為世界盃奪冠熱門。（路透）

35歲的梅西 （Leo Messi）本季在大巴黎打出漂亮成績，身心都處於最佳狀態。本屆世界盃足球 賽將是梅西最後一次參賽，他是否有機會憑藉自己良好著狀態，帶領阿根廷隊一路過關斬將拿下金盃呢？

轉會大巴黎的第一個賽季，由於傷病與新冠的影響，梅西出賽34場打進11球、14助攻，以他過往的標準來看，讓人質疑他是否已過了巔峰。

這個賽季，他調整了打法，也更適應法甲凶悍的球風，在球場上更開心了。於是，我們看到他華麗的過人、精妙的直塞回來了，甚至時不時展現遠射重砲轟門。本季迄今他為大巴黎出賽17場，打入11球14助攻，直接創造25球的數據，在歐洲五大聯賽只有內馬爾（Neymar）、哈蘭德（Erling Haland）可以匹敵。

對梅西來說，以往在巴薩承擔了太多的責任，導致他在賽季末疲憊不堪，影響國際大賽發揮。今年卡達世界盃改到冬季進行，對梅西來說反而是狀態最好的時候。如果拿下世界盃，不僅能夠彌補2014年的遺憾，更能讓他坐穩史上最佳的地位，所以無論如何都將放手一搏。

但足球是11個人的運動，眼下阿根廷隊狀態如何呢？

阿根廷隊去年在美洲盃決賽擊敗巴西隊奪冠，也讓梅西拿下了成年國家隊首冠。最近Netflix紀錄片中，梅西決賽前在更衣室激勵隊友，更展現了他的領導力與全隊眾志成城的決心。相信在破除了大賽魔咒後，這支阿根廷隊將在世界盃更游刃有餘。

阿根廷隊最大的難關在傷病。老將迪馬利亞（Angel Di Maria）剛傷癒復出，狀態不明；中後衛羅梅羅（Cristian Romero）也受傷，但不影響遠征卡達。最要命的是，中場洛塞爾索（Giovani Lo Celso）右腿肌肉撕裂傷無緣世界盃，這對阿根廷是嚴重的打擊。

阿根廷的三中場—帕雷德斯（Leandro Paredes）、德保羅（Rodrigo de Paul）、洛塞爾索雖然名氣不大，但配合得非常好，帕雷德斯拖後負責組織調度；德保羅右路進攻出彩；洛塞爾索是梅西的「解壓器」扛起部分前場組織，讓梅西能將更多精力放在進球上。

世界盃小組賽，阿根廷與沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭同組，應該能輕鬆出線。16強要面對D組的法國或丹麥，將是阿根廷的第一道難關。