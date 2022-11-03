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世足賽／孫興慜提前手術拚復出 德國又傷前場大將

記者劉肇育／即時報導
德國前鋒維爾納腳踝受傷，確定無法出賽卡達世界盃。(路透)
德國前鋒維爾納腳踝受傷，確定無法出賽卡達世界盃。(路透)

卡達世界盃足球賽進入最後2周倒數，不過各國卻是不斷傳出傷兵，其中南韓頭號大將孫興慜將在今天提前動刀治療臉部骨折傷勢，希望能夠至少趕上今年賽事，至於德國隊則是在今天傳出前鋒維爾納（Timo Werner）腳踝受傷，確定無法出賽的不幸消息。

效力熱刺隊的孫興慜在日前歐洲冠軍聯賽撞傷臉部後，原訂將在周末開刀治療，不過英國媒體在今天報導，孫興慜決定將開刀時間提前至今天，希望盡快評估復原狀況，甚至是爭取更多的復原時間，如手術後確認臉部並沒有受到重大孫傷，他仍有機會在卡達代表南韓隊出賽。

至於德國隊在今天則是傳出效力RB萊比錫的前鋒維爾納腳踝受傷，已確定無法參加今年世足賽的消息，26歲的維爾納生涯已經代表德國隊出賽55場、踢進24球，在去年的卡達世足賽資格賽中更是表現出色，留下5球進球紀錄。

維爾納也透過個人社群網站宣佈缺席今年世足賽，「對我來說這是一個非常艱難的決定，我將缺席接下來幾周的活動，並且錯過今年的世足賽，我不得不在沙發上支持萊比錫和德國隊。」

對於維爾納確定無法為國出征，將在一周後公布球隊名單的德國隊總教練費力克（Hansi Flick）說：「聽到這個消息讓我們相當痛苦，我為他感到遺憾，因為這將讓他無法參加世足賽，這對我們來說是巨大的損失，我們必須在缺少了一名高得分效率的出色前鋒下迎戰各國。」

德國 南韓 社群網站

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