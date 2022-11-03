世足賽／梅西、C羅夢幻對決？超級電腦預測兩人「決賽會師」

C羅(左)與梅西(右)應是最後一次同時現身世足賽。(美聯社)

2022年卡達世界盃足球 賽將登場，本屆可能是足壇兩大巨星阿根廷梅西 （Lionel Messi）、葡萄牙C羅（Cristiano Ronaldo）最後一次參加世足賽，兩人能否夢幻對決備受球迷關注。

根據英國媒體報導，《BCA Research》公司的超級電腦預測，阿根廷與葡萄牙會一路過關斬將會師決賽，該超級電腦也預測，冠軍賽雙方會出現12碼PK戰，由梅西率領的阿根廷奪冠。

報導指出，《BCA Research》透過收集FIFA足球遊戲的選手數據，搭配過去4屆世足賽192場小組賽、64場淘汰賽，以超級電腦預測這次的結果。

梅西生涯成就無數，獨缺世界盃冠軍，生涯第5度參加世足賽，最接近冠軍的一次是2014巴西世足賽，該年他們在決賽輸給德國，拿下亞軍，上一屆世界盃則在16強就被淘汰。生涯7座金球獎、6座金靴獎的梅西，若能在生涯最後一次世足賽拿下冠軍，對他來說將是最美好的結局。

阿根廷在在國際足總最新排名第3，本屆小組賽與沙烏地阿拉伯、墨西哥、波蘭同為C組，最大敵人是排名第13的墨西哥，有很大機會闖進16強。