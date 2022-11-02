我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭州富士康封園 全區即起實行7天靜態管理 人員不流動

「美味關係」原著之一 美食作家鮑威爾49歲離世

世足賽／博格巴因傷缺席 法國衛冕利空

體育新聞組／綜合報導
世足賽將開打，法國隊中場大將博格巴（右）確定因膝蓋手術復元不及，無法出征卡達。（美聯社）
世足賽將開打，法國隊中場大將博格巴（右）確定因膝蓋手術復元不及，無法出征卡達。（美聯社）

距卡達世界盃開打不到3周，衛冕軍法國卻傳來利空。中場大將博格巴（Paul Pogba）確定因膝蓋手術復原不及，無法出征卡達。

中央社引述法新社報導，博格巴的經紀人發布聲明：「經過昨天與今天分別由杜林、匹茲堡所做的醫療檢視，很遺憾要跟大家報告－博格巴仍需更多時間從膝蓋手術復原。」

「基於這個原因，博格巴無法趕在尤文圖斯於世界盃停賽前歸隊，也無法加入要赴卡達衛冕的法國隊。」

義大利媒體早已披露，29歲、現效力義甲尤文圖斯的博格巴因大腿傷勢恐得缺陣15天。

尤文圖斯聲明：「基於近期放射性醫療檢查所顯示…以及在匹茲堡的穆薩教授的醫學評估建議，博格巴的膝蓋仍待復原。」

博格巴為趕上卡達世足，起初選擇不動刀，但上月參加訓練時改變心意接受手術；他已因傷缺陣多時，兩周前才回到尤文圖斯參加訓練。

博格巴是法國中場核心，四年前俄羅斯世足冠軍戰，他為法國進球幫球隊4：2擊敗克羅埃西亞奪冠。

法國另一中場大將坎特（N'Golo Kante）之前已因腿筋傷勢動手術，料須缺陣4個月確定無法踢世足，如今又少掉博格巴，將讓法軍教頭德尚（Didier Deschamps）再傷腦筋。

世足賽將開打，法國隊中場大將博格巴確定因膝蓋手術復元不及，無法出征卡達。（路透）
世足賽將開打，法國隊中場大將博格巴確定因膝蓋手術復元不及，無法出征卡達。（路透）

手術 世界盃 義大利

上一則

MLB ／普荷斯簽字退休 下一站名人堂

下一則

NBA／帶不動三巨頭 籃網開除教頭奈許

延伸閱讀

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下
卡達世界盃／盤點準備開踢的8座比賽場館

卡達世界盃／盤點準備開踢的8座比賽場館
卡達世界盃／博格巴無緣世足 法國3大中場都傷退

卡達世界盃／博格巴無緣世足 法國3大中場都傷退
卡達世界盃付飯店機票錢 請50死忠球迷宣傳世足賽

卡達世界盃付飯店機票錢 請50死忠球迷宣傳世足賽

熱門新聞

美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻。(Getty Images)

NFL傳奇四分衛布雷迪 與超模妻邦臣正式離婚

2022-10-28 20:31
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
前總統歐巴馬。（美聯社）

NBA／媒體爆料歐巴馬想組團收購太陽 巴克利樂喊+1

2022-10-27 08:03
奈許(左)暴怒向裁判抗議，吞2次技術犯規遭驅逐出場。（美聯社）

NBA／奈許執教首次遭驅逐 杜蘭特：我還想他火氣去哪了

2022-10-27 08:37
湯普森（中）生涯首度被驅逐出場。（美聯社）

NBA／湯普森生涯首遭驅逐出場 布克：他狂嚷勇士有4冠

2022-10-26 08:33
卡達世界杯足球賽預計於11月20日開幕。（新華社）

卡達辦世足賽狂挨罵 國王：沒有主辦國被批那麼慘

2022-10-25 04:33

超人氣

更多 >
浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」

浴室潮濕 洗完澡後2動作 內行人曝關鍵「有效防霉」
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險
房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公

房客：給我2萬才搬 華人法院外喊不公