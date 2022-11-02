世足賽／博格巴因傷缺席 法國衛冕利空

世足賽將開打，法國隊中場大將博格巴（右）確定因膝蓋手術復元不及，無法出征卡達。（美聯社）

距卡達世界盃 開打不到3周，衛冕軍法國卻傳來利空。中場大將博格巴（Paul Pogba）確定因膝蓋手術 復原不及，無法出征卡達。

中央社引述法新社報導，博格巴的經紀人發布聲明：「經過昨天與今天分別由杜林、匹茲堡所做的醫療檢視，很遺憾要跟大家報告－博格巴仍需更多時間從膝蓋手術復原。」

「基於這個原因，博格巴無法趕在尤文圖斯於世界盃停賽前歸隊，也無法加入要赴卡達衛冕的法國隊。」

義大利 媒體早已披露，29歲、現效力義甲尤文圖斯的博格巴因大腿傷勢恐得缺陣15天。

尤文圖斯聲明：「基於近期放射性醫療檢查所顯示…以及在匹茲堡的穆薩教授的醫學評估建議，博格巴的膝蓋仍待復原。」

博格巴為趕上卡達世足，起初選擇不動刀，但上月參加訓練時改變心意接受手術；他已因傷缺陣多時，兩周前才回到尤文圖斯參加訓練。

博格巴是法國中場核心，四年前俄羅斯世足冠軍戰，他為法國進球幫球隊4：2擊敗克羅埃西亞奪冠。