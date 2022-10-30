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足球／德赫亞無緣世界盃 球迷叫屈

體育新聞組／綜合報導
曼聯門將德赫亞無緣入選世界盃。（路透）
曼聯門將德赫亞無緣入選世界盃。（路透）

西班牙隊剛公布了球隊55人的初選名單，最終將從中選出26人出征世界盃。其中，較受矚目的是曼聯門將德赫亞（David de Gea）意外落榜，確定無緣世足，讓不少粉絲感到震驚。

綜合媒體報導，現年31歲的德赫亞曾為西班牙上陣45場，但他上一次為國出征，已是2020年的事了。在西班牙主帥恩里克（Luis Enrique）上任後，腳下功夫不濟的德赫亞一直不被重用。加上他在2018年世界盃的「地獄級」的表現，亦令他難以重回國家隊。

西班牙媒體報導，這份名單中共有五名門將入選，包括畢爾巴鄂競技的西蒙（Unai Simón）、布萊頓的桑切斯（Robert Sanchez）、布倫特福德的拉亞（David Raya）、切爾西的凱帕（Kepa Arrizabalaga）、赫塔菲的索里亞（David Soria）。

有球迷抱怨，這兩年德赫亞狀態回升，可說是曼聯後防線最可靠的一環，名單中西蒙、桑切斯、拉亞長年都入選，無可厚非，但比起10月才重回切爾西正選門將的凱帕和從未入選國家隊的索里亞，德赫亞的落榜讓人難以理解，痛批恩里克有眼無珠。

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