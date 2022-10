卡達世界盃／球迷村「圖文不符」成貨櫃屋 像來到碼頭

2022卡達世界盃足球 賽倒數不到一個月,為迎接來自四面八方的球迷,卡達除了和飯店、郵輪 合作外,特別推出了「球迷村」,解決球迷住宿需求,但現在卻認為像「貨櫃」質疑與官網「圖文不符」

世界盃總共提供5個「球迷村」,價位一晚740卡幣(約203美元)起,各區域有不同風格的設計,例如外型阿拉伯風格的帳篷城,其中有一種「Fan Village Cabins Free Zone」被認為像一個個集裝箱並排,被外媒嘲笑「看到的不是球迷村,是航運碼頭」。

這個「貨櫃」裡面提供的東西相當簡單,有能容納兩人的床,盥洗用具、冰箱、茶包和水而已,不過麻雀雖小五臟俱全,基本住宿都是沒問題的。而球迷村除了住宿功能外,也會有餐飲的進駐,滿足旅客飲食的需求。

本屆世足預計吸引來120萬的粉絲湧入,因此住宿是一大問題,除了和飯店合作外,也推出了「浮動酒店」讓球迷住在郵輪上,官網上整合了各式房間共13萬間,幾乎涵蓋80%卡達的住宿地點,以解決球迷住宿需求。

The official Fan Village Cabins buat di Piala Dunia 2022 (Qatar) harganya QR740 atau $207,36 atau sekitar Rp3,1 juta per malam.



Foto pertama dari Bloomberg, banyak yang bilang mirip shipping container. Foto sisanya dari website resmi Qatar 2022.



Semoga gak kayak Fyre Festival. pic.twitter.com/H0PRcKQdV1