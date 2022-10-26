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卡達世界盃／球迷村「圖文不符」成貨櫃屋 像來到碼頭

聯合新聞網／ 即時報導
卡達世足球迷村的真實樣貌(左)與3D圖(右)有很大落差。(取材自推特)
卡達世足球迷村的真實樣貌(左)與3D圖(右)有很大落差。(取材自推特)

2022卡達世界盃足球賽倒數不到一個月，為迎接來自四面八方的球迷，卡達除了和飯店、郵輪合作外，特別推出了「球迷村」，解決球迷住宿需求，但現在卻認為像「貨櫃」質疑與官網「圖文不符」

世界盃總共提供5個「球迷村」，價位一晚740卡幣（約203美元）起，各區域有不同風格的設計，例如外型阿拉伯風格的帳篷城，其中有一種「Fan Village Cabins Free Zone」被認為像一個個集裝箱並排，被外媒嘲笑「看到的不是球迷村，是航運碼頭」。

這個「貨櫃」裡面提供的東西相當簡單，有能容納兩人的床，盥洗用具、冰箱、茶包和水而已，不過麻雀雖小五臟俱全，基本住宿都是沒問題的。而球迷村除了住宿功能外，也會有餐飲的進駐，滿足旅客飲食的需求。

本屆世足預計吸引來120萬的粉絲湧入，因此住宿是一大問題，除了和飯店合作外，也推出了「浮動酒店」讓球迷住在郵輪上，官網上整合了各式房間共13萬間，幾乎涵蓋80％卡達的住宿地點，以解決球迷住宿需求。

郵輪 世界盃 足球

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