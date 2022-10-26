田徑／俄國跨欄女將用禁藥 倫敦奧運金牌遭追回

俄羅斯田徑女將安丘克（中）用禁藥，倫敦奧運400跨金牌將遭追回。（路透資料照片）

田徑誠信委員會25日宣布，已遭禁賽的俄羅斯 田徑女將安丘克（Natalia Antyukh），於2012年7月到2013年6月間獲得的成績將被取消，這將讓她痛失2012年倫敦奧運 400公尺跨欄的金牌。

現年41歲的安丘克2012年8月在倫敦奧運擊敗美國的狄姆斯（Lashinda Demus）等人，摘下400公尺跨欄金牌。若國際奧林匹克委員會依據田徑誠信委員會的裁決採取行動，狄姆斯將能遞補獲得金牌。

田徑誠信委員會在聲明中說：「本會依據實驗室的資料做出以下裁決：俄羅斯田徑選手安丘克因為使用禁用物質/方法遭禁賽，她2012年7月15日到2013年6月29日的成績將被取消。」

在俄羅斯反禁藥組織上周做出裁決後，安丘克的成績就被取消。若她未在45天內提出上訴，該裁決就會成為最終的裁決，並具有約束力。

然後田徑誠信委員會將通知主管機關世界田徑總會的競賽部，屆時他們也能取消安丘克的成績，田徑誠信委員會也將發函給國際奧會，確認對她的懲處，屆時國際奧會便可重新分配獎牌。

安丘克已因違反了反禁藥規定被禁賽4年，禁賽將持續到2025年，這項裁決是體育仲裁法庭在去年做出的。當時體育仲裁法庭表示，所有安丘克自2013年6月到2021年8月這段禁賽期間的成績都會被取消。

安丘克也在2004年雅典奧運拿下400公尺銅牌、2008年北京 奧運1600公尺接力銀牌。她因為隊友克里佛夏普卡 （Antonina Krivoshapka）被發現使用禁藥，2012年倫敦奧運獲得的1600公尺接力銀牌已被取消。

還有數名俄羅斯選手因為違反了反禁藥的規定，在2012年倫敦奧運獲得的獎牌被追回。