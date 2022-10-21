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西洋棋作弊案延燒 美棋手控告棋王卡爾森誹謗 求償1億

中央社／華盛頓20日綜合外電
美國19歲西洋棋特級大師尼曼被指作弊不下百次，怒告世界棋王卡爾森等人。(歐新社)
美國19歲西洋棋特級大師尼曼被指作弊不下百次，怒告世界棋王卡爾森等人。(歐新社)

挪威西洋棋棋王卡爾森指控美籍「特級大師」（grandmaster）尼曼（Hans Niemann）比賽作弊，震撼全球棋界。尼曼今天控告卡爾森等人誹謗，求償1億美元。

綜合路透及法新社報導，19歲的尼曼在密蘇里州向聯邦法院提告，要求卡爾森（Magnus Carlsen）及他的Play Magnus公司（Play Magnus Group）、西洋棋線上平台Chess.com首席棋官倫契（Danny Rensch）、美國西洋棋「特級大師」中村光賠償1億美元。

尼曼指稱上述被告造謠中傷、誹謗、勾結毀掉他的名聲和生計。

卡爾森先前公開指控尼曼作弊，Chess.com也在本月稍早發表的報告中，聲稱尼曼在線上比賽「可能作弊上百次」。

尼曼在訴狀中表示，卡爾森、倫契和中村光嚴重汙衊他，對他的名聲和生涯造成「毀滅性的損害」。31歲的卡爾森曾5度獲得世界西洋棋錦標賽冠軍。

尼曼說，他為了西洋棋奉獻人生，這些人卻非法勾結，想害他被列入棋界黑名單。

訴狀提到：「自16歲起，尼曼自食其力的唯一方式就是靠教棋和參加棋賽賺錢。」

根據訴狀，尼曼在9月4日於密蘇里州舉行的辛克菲爾德盃（Sinquefield Cup）比賽中「徹底擊敗」卡爾森之後，卡爾森就惡意報復，在沒有證據的情況下誣指尼曼在比賽中作弊。

訴狀還指稱，Chess.com封殺尼曼，並禁止他參與未來所有活動，替卡爾森毫無根據且破壞名譽的指控背書。在尼曼被控作弊之後不久，Chess.com就於9月5日封殺尼曼。

中村光作為Chess.com頗具影響力的串流合作夥伴，也被控發布「數小時影片內容，擴展並意圖宣揚卡爾森錯誤的作弊指控」。

尼曼的訴狀指稱，Chess.com是在卡爾森施壓下行動，Chess.com正以8300萬美元價格收購卡爾森的Play Magnus公司。

訴狀指控：「卡爾森鞏固了『棋王』地位，自認在棋界可以為所欲為，逍遙法外。」

辛克菲爾德盃賽後兩週，尼曼和卡爾森再度於「瑞士寶盛世代盃」線上比賽第6回合對弈。卡爾森只下了一步就退賽，並發布聲明說，他不願「與過去多次作弊的人下棋」。

世界西洋棋總會（International Chess Federation）9月29日宣布，針對作弊指控展開調查。

尼曼坦承過去曾在Chess.com作弊，當時他年僅12歲到16歲，但他否認近期的作弊指控，還說若有必要，他「隨時可以裸身下棋」。

路透提到，Chess.com的律師團今天發布聲明表示，尼曼所言毫無根據，對於他訴諸法律，Chess.com深感痛心。聲明表示：「尼曼在辛克菲爾德盃賽後公開承認於線上作弊，其後導致的結果是他自作自受。」

密蘇里州

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