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足球／C羅不爽被冷凍「提前離場」 曼聯禁賽停訓

體育新聞組／即時報導
C羅在對熱刺的比賽中，因不爽整場被冷凍，比賽還沒有結束時就提前離場。（路透）
C羅在對熱刺的比賽中，因不爽整場被冷凍，比賽還沒有結束時就提前離場。（路透）

曼聯20日在英超主場以2：0力挫強敵熱刺，「紅魔」球星C羅（Cristiano Ronaldo）卻坐板凳，全場未上陣，結果在完場前提早離開球場，疑似對主帥滕哈格(Erik ten Hag)的決定作無聲抗議。坦帥賽後回應時，只說這事他自己會處理，強調應把重心放在整個團隊身上。

綜合媒體報導，C羅上一場還首發，這一場卻又枯坐板凳席90分鐘，而且最尷尬的是，球隊還贏球了。

C羅與滕哈格矛盾擴大。（路透）
C羅與滕哈格矛盾擴大。（路透）

曼聯2：0領先熱刺後，知道自己肯定不會登場比賽的C羅，在比賽第89分鐘就提前離場返回更衣室。他在上半場比賽結束之後就一直在熱身，卻無法上場。

賽後媒體一致認為，哈格的做法對於C羅不夠尊重。而滕哈格賽後也不避諱這個問題，他說現在全隊先享受勝利，之後他會處理這件事。這樣難看的局面讓C羅可能會被曼聯處罰，除了罰款還可能停賽。

C羅（後排右）不爽一直坐板凳。 （路透）
C羅（後排右）不爽一直坐板凳。 （路透）

曼聯隨後宣布不會將C羅納入周末出賽名單。據報除了內部停賽外，C羅也被禁止參加全隊合練，這也可能加速他在明年1月解約。

面對曼聯重罰，C羅也在Instagram聲明，但未正面回應被冷凍事件，只強調自己20年職業生涯一直尊重團隊、希望成為模範球員。

C羅 英超

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