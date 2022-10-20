足球專欄／綠葉熬成紅花 本澤馬捧金球獎

本澤馬（右）從席丹手中接下今年的金球獎。（路透）

今年金球獎毫無意外由本澤馬（Karim Benzema）拿下，他上賽季為皇馬出戰46場，收穫44球15助攻，率隊拿下西甲 、歐冠、西班牙超級盃 ，並囊括西甲和歐冠金靴。尤其在歐冠淘汰賽打入10球，對大巴黎、切爾西的比賽中，更是上演背靠背帽子戲法，是皇馬奪冠最大功臣。

34歲的本澤馬出自法甲里昂隊，早年就以天才少年之姿出道，被稱為「白羅納度」。20歲那年，他單季打進31球，為里昂拿下雙冠王，更榮獲法甲金靴和最佳球員。

2009/10賽季，本澤馬與C羅 （Cristiano Ronaldo）、卡卡（Kaka）一起來到皇馬，和兩位金球先生相比，法甲MVP的光環顯得黯淡許多。

此外，相比於射術更精練的伊瓜因（Gonzalo Higuain），初到皇馬的本澤馬踢得很掙扎。時任主帥穆里尼奧（José Mourinho）曾拋出著名的「貓狗論」，「如果你去打獵，身邊只有一隻貓，那也只能帶著貓出去」，似乎也由於這番話的激勵，本澤馬愈打愈好。2011/12賽季，他與伊瓜因形成良性競爭，兩人進球都有20+的表現。

伊瓜因離開後，本澤馬與C羅、貝爾（Gareth Bale）組成了「BBC」三叉戢。這段時期，皇馬五年拿下四座歐冠，建立了輝煌的王朝。

但他最可貴的地方不是進球，而是甘扮綠葉，輔助C羅打出更多進球。他表示，「和進球比自己多三、四倍的人沒什麼好競爭的」，自己的任務是去做更多跑動為C羅拉開空間，以便他更輕易進入對手禁區。

本澤馬也曾陷入進球荒，但主帥席丹（Zinedine Zidane）在重要比賽一定派他上場。因為即使不進球，他在前場串連、支點、爭頂的作用仍是無可取代的。

2018年，C羅轉會尤文圖斯，本澤馬扛起鋒線大梁。當季，他繳出30球10助攻的亮眼成績。在球隊的角色更從小弟變成大哥，將經驗傳授給「巴西雙子星」維尼修斯（Vinícius Júnior）、羅德里戈（Rodrygo Goes），也由於兩位小將的成長，在上季歐冠中大放異彩，助皇馬度過重重難關拿下金杯。

今年的世界盃對本澤馬極為重要，四年前因場外官司未能隨法國隊一起捧杯，今年若能率法國隊衛冕，他將集齊所有冠軍，足球生涯不再有任何遺憾。