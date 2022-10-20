世界盃誰奪冠？梅西看好法國、巴西

阿根廷國家足球隊隊長梅西。（歐新社）

卡達世界盃足球 賽即將在11月開打，阿根廷隊長梅西 （Lionel Messi）談到冠軍獎落誰家，他表示看好衛冕軍法國與巴西 。

梅西接受「DirecTV Sports」表示巴西、德國、英國、法國、西班牙都是奪冠大熱門，雖然總是說球隊都很偉大，但他認為法國和巴西是冠軍候選，原因在於許多主力球員都已合作一段時間，並且表現都還不錯。

雖說法國止步歐洲盃16強，但梅西認為法國隊的教練德尚(Didier Deschamps)，經驗豐富，並且有清楚的目標和思緒，此外也有一些出色的球員。

然而梅西都沒有提及自己所屬的阿根廷，日前他就曾經宣布這是他最後一屆的世足賽，梅西生涯也還沒拿下過世界盃冠軍，而目前阿根廷在國際賽上連續35場不敗，不過苦於傷兵問題，主力之一的迪巴拉（Paulo Dybala）甚至可能無法出賽。

本屆世足賽首次在冬天舉行，因此10月份足球聯賽的賽程相當壅塞。阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）對此表示密集的賽事可能會造成傷兵的情況，但無能為力，「相信球員能上場比賽，不要考慮太多，讓他們自然的比賽。」