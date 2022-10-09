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「順澤宮」神帽又發威 挪威三鐵好手伊登9度奪冠

記者林宛諭／彰化即時報導
挪威三鐵冠軍好手伊登在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中拿下冠軍，已是他第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠。（取材自Instagram）
挪威三鐵冠軍好手伊登在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中拿下冠軍，已是他第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠。（取材自Instagram）

挪威三鐵冠軍好手伊登（Gustav Iden）第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠，伊登今天在夏威夷IRONMAN鐵人三項世界錦標賽中再次拿下冠軍，賽後更說，他一度擔心「陷入這島的魔咒」，但又心想「我的帽子一定比這座島的魔咒更強」，果然證明神帽再次創造驚奇。

伊登參加夏威夷IRONMAN世錦賽（Kona），包括游泳3.8公里、騎車180公里、全馬42.2公里，全長226公里，最後總成績7小時40分24秒也打破大會紀錄，拿下金牌。

此次賽事競爭激烈，男子組前4名都打破大會紀錄，伊登在最後路跑10公里才追過對手，並事後說他擔心「陷入這島的魔咒」，甚至感覺快被吞噬，但他想「他的帽子一定比魔咒更強」，最後終於拿下冠軍。

台灣彰化縣長王惠美得知「榮譽縣民伊登」再傳捷報，也發文祝賀表示，恭喜伊登以破紀錄的7小時40分24秒成績，於10月8日在夏威夷榮獲IRONMAN鐵人三項世界錦標賽冠軍暨科林斯盃團體賽7連霸後，伊登再次頭戴順澤宮冠軍帽榮獲世界冠軍，彰化鄉親們真是與有榮焉。

王惠美說，伊登自2019年開始，可說是每戴埔鹽鄉「順澤宮」帽子必奪冠，「彰化以您為榮」，也祝福伊登未來持續獲得好成績，「彰化鄉親們也永遠為您加油」。

夏威夷 游泳

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