「林來瘋」標籤曾是恐懼 林書豪遺憾未替亞裔多發聲

林書豪目前轉戰中國CBA打球。（取材自微博）

歷經生涯高低起伏的華裔球星林書豪 ，稱他已能放開心胸去看在紐約忽然間爆紅的那段過往，但也遺憾當時未能藉此為亞裔 多發聲。

「紐約時報 」（The New York Times）報導，林書豪2012年從默默無聞的美國職籃NBA球員，一躍成為全球家喻戶曉的名人。當時，他被眾人的關注淹沒，讓他為要逃離這一切苦苦掙扎。對許多人來說，他突然成為許多事物的代言人，他代表了打破陳規、成為鼓舞人心的啟發，但他其實只想打籃球。

林書豪目前轉戰中國CBA打球。（取材自微博）

華裔美籍的林書豪近期受訪時說：「當時發生了太多事，那如同一陣情感上的龍捲風，我甚至不知道當下那是什麼感覺。」

2012年2月，林書豪披著紐約尼克戰袍，打出明星級的身手，讓體育圈為之著迷。包括讓尼克打出一波7連勝在內的精彩表現，被稱為「林來瘋」（Linsanity）。但持續好幾年的時間，林書豪並不喜歡這個詞，也因此感到恐懼。

他說：「我怕狗仔隊，擔心人們跟蹤我的家人。害怕人家從我這裡偷走什麼、欺騙我、從我身上撈錢。我為我所愛的人感到擔憂。我擔心無法達到人們的期望，或讓機會溜走了。」

10年後的此時，林書豪已能完全接受自己變成文化偶像的現象。儘管隔年他離開尼克，加盟休士頓火箭後，在籃球上就再也沒有如過往輝煌的表現，但他在NBA生涯仍扮演稱職角色，甚至在2019年以多倫多暴龍替補球員的身分，獲得一枚總冠軍戒指。

林書豪目前轉戰中國CBA打球。（取材自微博）

但他最為人熟知的，還是他在紐約崛起的那段故事。HBO將在10月11日播出「在麥迪遜花園廣場拿的38分 」（38 at the Garden ，暫譯）的短篇紀錄片。片名是源自林書豪在林來瘋時期，在尼克主場迎戰由已故明星後衛布萊恩（Kobe Bryant）領軍的洛杉磯湖人。在那場比賽之前，布萊恩曾說他不知道林書豪是誰，結果那場比賽林書豪在他面前狂砍了38分。這部紀錄片也探討到反亞裔歧視問題仍存在的情況。

目前在中國打球的林書豪，最近在那裡接受紐約時報訪問。林書豪談論他對「林來瘋」現象心情上的轉變，以及他是如何運用自己的影響力。

當被問到，若有人走向前對他說，「林書豪，你對我來說意義深遠」，如今的他感受如何。

林書豪表示，每一年他都對這些話愈來愈覺得感激。他表示，那些充滿肯定的話，或許不是他一直都愛聽的東西，因為他是那種認為「反正說說不用錢」的人，所以他會覺得當每個人都不斷在讚美，誰知道他們心裡實際在想的是什麼。

但他現在開始意識到：「不，這些人當中，有許多人是真心誠意的，我是真的影響了他們的生活。」

當被問到如果看了紀錄片，見到10年前的自己，會覺得很奇怪嗎？林書豪表示：「這真的很瘋狂，因為那些東西我過去看超多遍了，所以我非常熟悉，但我已經7年沒有回頭再看那些事了。」

「我不去管那些輝煌的時刻，我不會沉浸在過去，也不會看著它們，好讓自己覺得好一些之類的。我比較會像，知道這些事的存在，且那對我來說是歷歷在目的回憶，然後讓生活和生涯繼續向前走。」

當記者想知道，現在林書豪對他在紐約的那段時間，是怎麼想的。林書豪表示，他能很自在的說：「喔，對啊，那是林來瘋。那讓你知道，我當時在那裡。」

「一開始，我認為我永遠不會做跟林來瘋有關的東西，我不想拍紀錄片或類似的東西，或回想那段時間。」

「但後來，我覺得沒有關係。我很開心能做這樣的事，因為那是段特別的時光，也因為我們現在需要來談論這件事，林來瘋對我來說變得更加重要、更有價值。」

「那是對亞裔美國人和少數族裔來說，非常特別的時刻，因為這樣的機會太少了。一般來說，我們的社會通常不會慶祝那一類的時刻。我們不會看到那些成功，因為我們不認為他們能做到。」

林書豪表示，他之所以稱「林來瘋」很複雜，是因為他一生都在試圖擺脫亞裔標籤，當他站上球場、當比賽開打，種族一點都不重要。那是他能做自己的舒適圈，因為他不必成為亞裔的象徵。當「林來瘋」出現，且讓我得到全世界的認可時，人們真正想要討論的，卻還是我的種族，而且經常是以非常貶低、居高臨下、帶有種族主義色彩的方式談論。

他說：「我不希望你們以亞洲人的角度來談論我。我只想讓你們欣賞我在場上所做的一切，我就像是藝術家，而你們錯過了欣賞藝術品的機會。」

「但為什麼10年後，我願意回首過去，因為我必須成長。因為我沒有像我希望的那樣，利用那段時間、運用我的影響力。我希望我有多以亞洲人的立場來談，我希望我能用更好的方法來做這件事，而不只是要逃避它。」