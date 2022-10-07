足球／西班牙、葡萄牙攜手烏克蘭 申辦2030世足

2022年世界杯足球賽將於卡達舉辦，賽事帶來的龐大商機也讓世界各國一直都希望能爭取主辦權，近日傳出烏克蘭已與西班牙和葡萄牙聯合一起申請舉辦2030年世界杯。（歐新社）

烏克蘭 爭取與葡萄牙、西班牙聯合申辦2030年世界杯足球 賽，烏克蘭足球協會主席帕維爾科（Andriy Pavelko）說，歐洲足壇大家庭在應對俄羅斯侵烏展現出「團結」精神。

中央社引述法新社報導，西、葡兩年前宣布聯合申辦世足賽，但俄羅斯2月揮軍入侵，為烏克蘭加入主辦注入政治動力。

帕維爾科告訴記者：「歐洲足球大家庭展現前所未見的團結精神，譴責對烏克蘭人犯下的罪行，表現出維護歐洲足球總會所標榜價值觀的承諾。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，申辦世足賽「不僅象徵對我們聯手取勝有信心…在夥伴國家團結下，烏克蘭將度過難關、取得勝利並重建國家」。

他在上傳社群媒體的影片中又說，兩個歐盟 國家若能與爭取成為歐盟會員的烏克蘭共同主辦，「將極具象徵意義」。

帕維爾科說：「這些小孩被迫離開家園、足球隊與足球學校以躲避槍林彈雨。當中許多人獲得你們幫助，在幾個歐洲國家避難。現在，他們可以持續在歐洲俱樂部踢球，在歐洲結交新朋友。」

飽受戰火摧殘的烏克蘭是在俄羅斯2月24日入侵的5天後申請加入歐盟，歐盟在6月通過烏克蘭具候選資格。

帕維爾科說：「在這些艱困時期，烏克蘭參與主辦2030年世界杯，對整合與強化歐洲也至關重要。幾個月前，烏克蘭獲得歐盟候選國地位，未來幾年我們希望能成為正式會員國。」

2030年世界杯主辦權投票預計2024年登場，埃及、希臘與沙烏地阿拉伯也爭取三國共同主辦，烏拉圭、阿根廷、巴拉圭、智利則是另一爭取共辦的四國集團。

2026年的世足賽已確定由美、加、墨3國共同舉辦，世足會內賽也確定從2026年起由32隊擴大為48隊。