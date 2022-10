曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

國際西洋棋壇9月爆發挪威世界冠軍卡爾森(Magnus Carlsen)認為19歲的美國特級大師尼曼(Hans Niemann)是個騙子,最終甚至出現他用震動肛珠和教練溝通的謠言。儘管尼曼當時激動地辯護,但許多頂級棋手對弈的線上平台「Chess.com」對他的棋局進行調查,發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。

華爾街 日報報導,尼曼說他曾經作弊,但僅在一生的兩個時間點,將此描述為自己在12歲與16歲時犯下的青春時期輕率行為,但該報審閱的Chess.com報告指稱,尼曼近至2020年時,可能在超過1百場線上棋賽接受非法協助,其中包括了關係到獎金的比賽。

根據報導,Chess.com利用了多種作弊檢測 工具,包括了把尼曼的棋步跟甚至有能力每一次都打敗最偉大人類棋手的西洋棋引擎所推薦棋步比較的分析。

這分72頁的報告指出,尼曼私下承認了這些指控,而且隨後被禁止上站一段時間。報告還標記了其所描述為尼曼在兢爭性當面對弈西洋棋菁英行列崛起的違規行為,凸顯了「漢斯身為棋手之路的許多明顯訊號及不尋常的模式」。

雖然Chess.com在報告稱尼曼的進步「統計上是非凡的」,該網站歷史上沒有參與過傳統的棋盤上西洋棋作弊調查,並沒有任何關於尼曼是否親自作弊的決定性聲明,但仍點出他的幾個最強賽局,認為「值得根據數據進一步調查」。

尼曼並未回應華爾街日報的置評請求。西洋棋壇的世界管理機構、「世界西洋棋聯合會」(FIDE)則正針對卡爾森-尼曼事件進行自己的調查。

The American teenager in the chess cheating scandal likely received illegal assistance in more than 100 games, an investigation by https://t.co/z8RQR8qj5s has found https://t.co/KLzrz6kl2r