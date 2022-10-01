女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

女籃世界杯冠軍賽1日在雪梨登場，由中國隊對上美國隊。（歐新社）

更新時間：美東03:15

美國隊下半場攻勢穩定。第三節結束，中國隊以47:68比分落後美國21分，雙方差距擴大。

we just can't stop posting these gems. apologies.#FIBAWWC x @usabasketball 🇺🇸 pic.twitter.com/1SDJvLzPh4 — FIBA Women's Basketball World Cup (@FIBAWWC) 2022年10月1日

更新時間：美東02:40

女子籃球世界杯（World Cup）籃球賽10月1日在雪梨舉行冠軍賽，由中國隊對上三連冠的美國隊，這是中國女籃睽違28年再次打進世界杯決賽。第一節開始時兩隊互相拉鋸，但不久後美國隊持續保持領先，截至美東時間1日上午2時40分，上半場比賽結束，中國隊以33:43比分落後美國10分。

美國隊先發隊員為：Jewell Loyd、Chelsea Gray、A'ja Wilson、Breanna Stewart、Alyssa Thomas。候補：Kelsey Plum、Sabrina Ionescu、Ariel Atkins、Kahleah Copper、Shakira Austin、Betnijah Laney、Brionna Jones。

中國隊先發隊員為：楊力維、王思雨、張茹、黃思靜、李月汝。候補：李緣、武桐桐、邵婷、李夢、高頌、孫夢然、韓旭。