我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

特斯拉AI日登場 人形機器人Optimus正式亮相

女籃世界杯／美中爭冠 第三節47:68 中國隊落後21分

體育新聞組／綜合報導
女籃世界杯冠軍賽1日在雪梨登場，由中國隊對上美國隊。（歐新社）
女籃世界杯冠軍賽1日在雪梨登場，由中國隊對上美國隊。（歐新社）

更新時間：美東03:15

美國隊下半場攻勢穩定。第三節結束，中國隊以47:68比分落後美國21分，雙方差距擴大。

更新時間：美東02:40

女子籃球世界杯（World Cup）籃球賽10月1日在雪梨舉行冠軍賽，由中國隊對上三連冠的美國隊，這是中國女籃睽違28年再次打進世界杯決賽。第一節開始時兩隊互相拉鋸，但不久後美國隊持續保持領先，截至美東時間1日上午2時40分，上半場比賽結束，中國隊以33:43比分落後美國10分。

美國隊先發隊員為：Jewell Loyd、Chelsea Gray、A'ja Wilson、Breanna Stewart、Alyssa Thomas。候補：Kelsey Plum、Sabrina Ionescu、Ariel Atkins、Kahleah Copper、Shakira Austin、Betnijah Laney、Brionna Jones。

中國隊先發隊員為：楊力維、王思雨、張茹、黃思靜、李月汝。候補：李緣、武桐桐、邵婷、李夢、高頌、孫夢然、韓旭。

上一則

MLB／大谷15勝 無安打8局才破功 「更想要完投」

熱門新聞

費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
湯姆戴利（左）與達斯汀藍斯布雷克開心遊希臘。圖／摘自IG

英「跳水王子」的丈夫驚曝頭部嚴重受傷 內情不單純

2022-09-27 11:36

拉沃盃／大家都哭了 費德勒淚別：我很高興、並不難過

2022-09-23 21:15
柯瑞挑戰相撲力士，結果完全推不動。（取材自勇士官方推特）

NBA／柯瑞對決151公斤日本相撲力士 結果完全推不動

2022-09-30 01:00
費德勒（左）與納達爾（右）的雙打已成絕響。（美聯社）

瑞士特快車到站 蠻牛跟著退場 拉沃盃還有看頭嗎？

2022-09-24 18:18
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39

超人氣

更多 >
大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」

大S分手具俊曄痛到想退演藝圈 再相見抱緊「差點骨折」
南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降

南加安大略華人殺妻 子女目睹…與霹靂小組對峙 最終投降
伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒

伊恩颶風奔美東 3州500萬人龍捲風警戒
25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告

25萬元金飾賣4萬…周大福標價出錯 顧客「薅羊毛」被告
無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機

無情最是帝王家 死亡證明揭女王駕崩2小時 哈利才登機