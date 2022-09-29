女籃世界杯／中國擊敗法國 時隔28年重返4強

中國隊球員在比賽後慶祝晉級。（新華社）

在29日進行的2022年女籃世界杯四分之一決賽上，中國隊以85：71擊敗東京奧運 銅牌得主法國隊，挺進四強。

這是中國隊自1994年女籃世錦賽（女籃世界杯前身）獲得亞軍以來，首次在該項賽事中闖入半決賽。

本場比賽，中國隊全隊送出23次助攻，三分球24投10中。中國隊5人得分上雙，李夢拿下全場最高的23分；黃思靜得到18分、5個籃板和5次助攻；韓旭貢獻13分和9個籃板；李緣得到10分並送出7次助攻；隊長楊力維得到11分。

中國隊開場以6：12落後，隨後打出一波9：0的進攻高潮將比分反超，首節結束兩隊戰成25平。李夢首節命中3記三分球，獨得12分。第二節中國隊開局連得6分後一直保持領先，並在本節後半段將優勢擴大至11分。半場結束中國隊以50：39領先。

法國隊在第三節發起反攻，將分差一度縮小至1分。中國隊頂住壓力重新建立優勢，以66：58領先進入最後一節。末節李夢、黃思靜先後命中三分球，中國隊火力全開，再次拿到10分以上的領先。隨著李夢在距離比賽結束不到30秒時上籃得分，中國隊鎖定勝局。