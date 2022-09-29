我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率連升6周 創15年新高…房屋銷售連7個月衰退

Fed官員繼續發表鷹派言論 美股重挫至近2年來最低

女籃世界杯／中國擊敗法國 時隔28年重返4強

新華社／雪梨29日電
中國隊球員在比賽後慶祝晉級。（新華社）
中國隊球員在比賽後慶祝晉級。（新華社）

在29日進行的2022年女籃世界杯四分之一決賽上，中國隊以85：71擊敗東京奧運銅牌得主法國隊，挺進四強。

這是中國隊自1994年女籃世錦賽（女籃世界杯前身）獲得亞軍以來，首次在該項賽事中闖入半決賽。

本場比賽，中國隊全隊送出23次助攻，三分球24投10中。中國隊5人得分上雙，李夢拿下全場最高的23分；黃思靜得到18分、5個籃板和5次助攻；韓旭貢獻13分和9個籃板；李緣得到10分並送出7次助攻；隊長楊力維得到11分。

中國隊開場以6：12落後，隨後打出一波9：0的進攻高潮將比分反超，首節結束兩隊戰成25平。李夢首節命中3記三分球，獨得12分。第二節中國隊開局連得6分後一直保持領先，並在本節後半段將優勢擴大至11分。半場結束中國隊以50：39領先。

法國隊在第三節發起反攻，將分差一度縮小至1分。中國隊頂住壓力重新建立優勢，以66：58領先進入最後一節。末節李夢、黃思靜先後命中三分球，中國隊火力全開，再次拿到10分以上的領先。隨著李夢在距離比賽結束不到30秒時上籃得分，中國隊鎖定勝局。

中國隊30日在半決賽中將對陣澳大利亞隊。

中國籃球協會主席姚明在場邊觀賽。（ 新華社）
中國籃球協會主席姚明在場邊觀賽。（ 新華社）

東京奧運

上一則

MLB／差點接到賈吉61轟球 球迷名叫「千層麵」意外暴紅

下一則

NBA／時代雜誌次世代百大人物 莫蘭特聯盟唯一上榜

延伸閱讀

60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮

60歲關之琳法國現蹤 網友見真面目讚：眼前一亮
法國之旅

法國之旅
2年大火快修好 法國核潛艦珍珠號再遇火警

2年大火快修好 法國核潛艦珍珠號再遇火警
兩年前曾發生大火 法國核潛艦珍珠號再遇火警

兩年前曾發生大火 法國核潛艦珍珠號再遇火警

熱門新聞

費德勒傳奇職業生涯落幕，最感謝的就是妻子。（新華社）

網球／終於能去滑雪了 費德勒決定退休：4個孩子3個哭

2022-09-24 20:05
湯姆戴利（左）與達斯汀藍斯布雷克開心遊希臘。圖／摘自IG

英「跳水王子」的丈夫驚曝頭部嚴重受傷 內情不單純

2022-09-27 11:36

拉沃盃／大家都哭了 費德勒淚別：我很高興、並不難過

2022-09-23 21:15
谷愛凌帶著媽媽與姥姥參加史丹福開學典禮。（取材自Instagram）

史丹福開學啦 谷愛凌戴紅色頭巾 新鮮人青春洋溢

2022-09-22 00:20
愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
費德勒（左）與納達爾（右）的雙打已成絕響。（美聯社）

瑞士特快車到站 蠻牛跟著退場 拉沃盃還有看頭嗎？

2022-09-24 18:18

超人氣

更多 >
1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚

1年半前結婚、捐鉅款 貝佐斯前妻申請與第2任丈夫離婚
美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半

美飛中機票大降價 10月比9月便宜一半
英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光

英國女王死亡證明公布 死因和真正駕崩時間曝光
北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈

北加奧克蘭校園大規模槍擊 6人中彈
麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍

麻州駭人命案 華婦盜領房東4萬存款 東窗事發殺人藏屍