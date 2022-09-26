推進30秒 基普喬蓋再破馬拉松紀錄

肯亞基普喬蓋在柏林馬拉松打破自己保持的男子馬拉松世界紀錄。(Getty Images)

4年前在柏林馬拉松 改寫男子馬拉松世界紀錄，37歲的肯亞長跑名將基普喬蓋(Eliud Kipchoge)25日同場賽事再度突破，他只花2小時1分9秒就完賽，將自己2018年的世界紀錄再推進30秒。

基普喬蓋去年在東京奧運 馬拉松才完成連霸，25日再推進世界紀錄，手握2枚奧運金牌的他笑說：「我的腳和身體感覺仍年輕，但更重要的是我的心態，同樣青春，很開心再破世界紀錄。」

這已是基普喬蓋第4次在柏林馬拉松奪魁，追平衣索比亞長跑傳奇吉布塞拉西；吉布塞拉西也曾在2007和08年的柏林馬拉松跑出世界新猷，連同25日基普喬蓋再推進紀錄，柏林馬拉松已出現過8次男子世界新紀錄。

今年柏林馬拉松共有來自157國的45527名跑者參賽，開跑時氣溫宜人，基普喬蓋和衣索比亞對手貝利胡跑完半程只花59分51秒，前10公里更只花28分23秒，基普喬蓋透露這就是他的作戰策略，「我打算前半馬就開出去。」

基普喬蓋後半段仍維持領先，30公里時的成績是1小時25分40秒，挑戰連霸的上屆冠軍阿朵拉雖想緊跟但也無法追上，貝利胡也漸漸掉速，最後形同基普喬蓋和過去的自己競賽，而他也超越4年前的自己，為輝煌紀錄頁再添一筆。

女子組由衣索比亞阿塞法以2小時15分37秒封后，成績遠比她過去快了18分鐘，成為女子全程馬拉松史上第3快成績。