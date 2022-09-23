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足球／足壇第1…姆巴佩年賺1.25億 超越C羅

體育新聞組／綜合報導
法國球星姆巴佩年收入1.25億美元。（美聯社）
法國球星姆巴佩年收入1.25億美元。（美聯社）

講到足壇最賺錢的球員，第一個馬上讓人聯想到的是葡萄牙球星C羅（Cristiano Ronaldo）或阿根廷梅西（Lionel Messi）。不過最新調查指出，法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），年收入1.25億美元，是目前年收入最高的球員。

C羅過去幾年收入一直高居第一位，由於他的薪水加上可觀的商業代言收入。不過根據「Sportico」調查指出，當今足壇年收入是最高的是姆巴佩，他年進帳1.25億美元，其中1.05億是巴黎聖日耳曼給的薪水，額外收入則是2000萬。

C羅排名第2，他的年收入1.13億美元，曼聯給他薪水5300萬，額外收入6000萬。梅西排名第3，年收入1.1億美元，巴黎聖日耳曼給他6200萬，額外收入4800萬。

巴西球星內馬爾（Neymar）年收入9100萬美元排名第四，巴黎聖日耳曼給他5600萬，額外收入3500萬。第五的「埃及王牌」薩拉赫（Mohamed Salah）和前面四名有不小差距，他的年收入3950萬美元，利物浦給他2450萬，額外收入1500萬。

足壇收入排行榜。
足壇收入排行榜。

C羅 巴黎聖日耳曼 梅西

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