足球／足壇第1…姆巴佩年賺1.25億 超越C羅

法國球星姆巴佩年收入1.25億美元。（美聯社）

講到足壇最賺錢的球員，第一個馬上讓人聯想到的是葡萄牙球星C羅 （Cristiano Ronaldo）或阿根廷梅西 （Lionel Messi）。不過最新調查指出，法國明星前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe），年收入1.25億美元，是目前年收入最高的球員。

C羅過去幾年收入一直高居第一位，由於他的薪水加上可觀的商業代言收入。不過根據「Sportico」調查指出，當今足壇年收入是最高的是姆巴佩，他年進帳1.25億美元，其中1.05億是巴黎聖日耳曼 給的薪水，額外收入則是2000萬。

C羅排名第2，他的年收入1.13億美元，曼聯給他薪水5300萬，額外收入6000萬。梅西排名第3，年收入1.1億美元，巴黎聖日耳曼給他6200萬，額外收入4800萬。