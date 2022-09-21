足球專欄／小將扛起大梁 皇馬笑傲德比

羅德里戈（中）破門，為皇馬先馳得點。（路透）

日前的馬德里德比，皇馬以2：1戰勝同城對手馬競。不僅場上打得火熱，場外皇馬巴西前鋒維尼修斯（Vinicius Junior）跳舞慶祝引發的爭議也不斷延燒。

本場比賽，皇馬王牌本澤馬（Karim Benzema）依舊因傷缺席，小將羅德里戈（Rodrygo Goes）很爭氣地扛起了中鋒大任，打進寶貴的首顆進球。看準對方中後衛回追速度不快的弱點，皇馬一搶下球就大腳向前長傳，由羅德里戈去追球，跟對方拚速度，讓馬競後防線狼狽不堪。

第18分鐘，羅德里戈左路盤帶，先回傳給楚阿梅尼（Aurelien Tchouameni）再迅速前插，後者精妙地挑傳，羅德里戈一蹴而就破門得分。這顆進球完美地展示出他靈巧的跑位與精準的射術。

原本在夏季轉會窗中，由於錯過了姆巴佩（Kylian Mbappe），讓要求皇馬引進替補中鋒的呼聲不斷，如今羅德里戈的成長似乎已成為這個位置的不二人選。不但在本澤馬受傷期間扛住了戰績，更讓皇馬有底氣按自己的步調挑選新一代中鋒接班人。

此外，自從上賽季被從中場改造成右邊鋒，皇馬巴爾韋德（Federico Valverde）本季迎來大爆發。從上季只進一球，到本季迄今已有四顆進球。

本場比賽第36分鐘，維尼修斯左路快速推進，一腳射門打在門柱上，右路的巴爾韋德立刻拍馬趕到將球補進。主帥安切洛蒂（Carlo Ancelotti）也難掩對他的喜愛，甚至跟記者打賭，如果本季巴爾韋德進不到十球，他就撕教練證。

最後談談維尼修斯最近的爭議。在前一場皇馬對馬略卡的比賽中，維尼修斯遭到對手凶狠的防守，甚至在場邊叫囂要踢斷他的腿。之後在一檔足球 節目中，一名嘉賓表示，是因為維尼修斯跳舞慶祝惹惱了對手，勸他要尊重同行，「別像猴子一樣跳舞」。

這種明顯帶有種族歧視 的言論立刻引來抨擊，眾多球星包括球王比利（Pele）、內馬爾（Neymar）等，全部都挺身支持他。而本場羅德里戈進球後，也立刻跳起森巴舞力挺隊友。

不過馬競方面，球迷繼續毫不留情的羞辱維尼修斯，甚至耍弄黑人玩偶嘲笑他，在場邊謾罵並朝場內丟打火機、酒瓶。種種不理智行為，將受到西甲 的起訴，馬競恐受到經濟處罰。