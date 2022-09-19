U18世界盃／中華隊衛冕夢 被美3分砲敲碎

U18世界盃青棒賽，中華隊在冠軍賽碰上美國隊，終場以1：5落敗，屈居亞軍。（圖：中華棒球協會提供）

U18世界盃 青棒賽在冠軍賽上演台美大戰，中華隊未能端出複賽兩軍遭遇時的火力串聯，第5、6局都兵臨城下卻未能搶分，後援登板的黃保羅在7局上挨了第4棒艾德里奇（Bryce Eldridge）的三分砲，中華隊終場以1：5不敵美國，屈居亞軍，無緣完成二連霸。

直到開賽前40分鐘才確定的決賽組合，中華隊與美國隊爭冠，打線在第2局率先開火，王念好揮出二壘打，黃劼希補上適時安打，為中華隊開張分數。

中華隊先發投手林盛恩前兩局演出6上6下，接下來局局遇到危機，第3局一出局就被攻占二、三壘，最終安全下莊，但第4局就沒那麼幸運，美國選到保送上壘，出現兩支安打的串聯，攻下追平分，兩隊形成1：1。

美國第5局以二壘打開局，眼看開啟另一波危機，中華隊決定換投，由陽念希接手一出局、三壘有人局面，未料一登板就是暴投奉送超前分。

中華隊錯過進逼機會，黃勇傳在5局下掃向右外野跑出三壘打，他也興奮握拳，但中華隊的攻勢止步於此，邱鑫、陳致語兩棒都未能建功；第6局王念好、孫易磊在得點圈有人的打席，都以三振收場。

黃保羅在7局上、一壘有人時登板「拆彈」，先投出保送，接著面對複賽也對中華隊開轟的艾德里奇，被狙擊一發三分砲，成為摧毀中華隊冠軍夢的一棒。

中華隊在複賽以6：2擊敗美國，冠軍賽再碰頭情勢改寫，中華隊攻勢遭封鎖，僅敲出3安打。美國先發投手達拉斯（Matthew Dallas）投3.1局、失1分（無責失），米契爾（Blake Mitchell）接手2.2局僅被敲1安打、無失分，敲出三分砲的艾德里奇更在7局下負責關門，展現二刀流能耐，守住美國的隊史第10冠。