我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國火星探測 證實10億年來火星曾有大量液態水

企業裁員、人事凍結…矽谷「黃金時代」不復返？

南加世界衝浪大賽 6台灣好手參賽 最年輕僅15歲

中央社／洛杉磯17日專電
台灣衝浪好手鍾昀蓉（前排左1）、莊芸（前排左2）、韓宗軒（後排左1）及前排右起邱晉豪、尤佳琦、林宜臻共3男3女選手到加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）參加國際衝浪協會（ISA）舉辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）。（中央社）
台灣衝浪好手鍾昀蓉（前排左1）、莊芸（前排左2）、韓宗軒（後排左1）及前排右起邱晉豪、尤佳琦、林宜臻共3男3女選手到加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）參加國際衝浪協會（ISA）舉辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）。（中央社）

2022年ISA世界衝浪大賽在南加州的杭亭頓海灘舉行，6名台灣隊選手在內，全世界51個國家、247名選手在浪上競技，爭奪巴黎奧運的2個參賽名額。

近年衝浪在台灣蓬勃發展，是一項新潮的休閒活動。這次代表台灣到美國比賽的6名好手都是台灣衝浪界的狂熱份子。有人每天醒來就跳進海裡，把衝浪當成生活的一部分。

不過圈內人士指出，台灣衝浪朝向競技運動發展不久，距離站上奧運舞台仍有一段路要走。

16日午間，數百名世界各國衝浪好手舉著各國國旗在街上遊行，手捧家鄉沙灘上收集來的沙子，參與國際衝浪協會（International Surfing Association）主辦的世界衝浪大賽（World Surfing Games）開幕式。

台灣隊用奧會模式參賽，掌旗手邱晉豪舉著中華奧會旗，另一名國手林宜臻手中的玻璃罐，裝著來自宜蘭蘇澳無尾港衝浪沙灘的沙子，上台將這一撮台灣沙與世界各國名勝沙灘的沙混在一起。

台灣衝浪代表隊選手林宜臻（前）、掌旗手邱晉豪（後）16日在ISA世界衝浪大賽的開...
台灣衝浪代表隊選手林宜臻（前）、掌旗手邱晉豪（後）16日在ISA世界衝浪大賽的開幕式上，把來自台灣蘇澳的沙子倒進台上容器，與世界各地衝浪名勝的沙融合。（中央社）

這賽事是奧運資格賽一部分，將決定2個2024年巴黎奧運衝浪項目名額。國際衝浪協會執行長法蘇洛（Robert Fasulo）接受中央社訪問，談到這場比賽及衝浪運動的前景。

法蘇洛表示，藉由這場國際大賽，ISA希望向世界展現，衝浪有實力留在奧運項目之內，長期目標是成為奧運永久固定比賽項目。

蘇法洛分享衝浪的迷人之處，他說：「你不必衝得非常厲害或變成一個運動員，你也可以是一個衝浪好手，從年輕一直衝到非常老。在這場比賽裡，你會看到一些全世界最頂尖的衝浪手，比賽很精彩，參賽者背景非常多元豐富。」

15歲尤佳琦 9歲就開始衝浪

杭亭頓海灘（Huntington Beach）是南加州的衝浪天堂，素有衝浪城市（Surf City）美名。來自墾丁南灣的尤佳琦第二次到這裡比賽，過去3年他為了這場比賽每天都在練習。

年僅15歲的尤佳琦是台法混血，年紀雖小、談吐成熟，他從9歲開始衝浪，3年前來過杭亭頓海灘參加同樣是ISA的賽事，他說：「第二次來這裡，這次抱著比較大的信心，這三年我每天都在衝浪，衝浪已經是我生活的一部分。」

22歲的林宜臻第一次入選國家隊，帶著家鄉蘇澳海灘的沙子上飛機，飛越太平洋，在開幕儀式上代表台灣把沙子倒進台上的透明容器，象徵台灣是世界衝浪運動的一份子。

林宜臻說，「第一次代表台灣參加ISA衝浪賽，非常興奮」，到美國已下水練習4天，適應當地的風、浪與海流，各國選手都很熱情，期待自己在正式比賽中精進技巧、提升經驗。

國際比賽經驗多但第一次到美國比賽的鍾昀蓉說，美國這裡的浪跟台灣很不一樣，想要在這次比賽中挑戰自己，無論是積分與晉級都能比前年參加ISA賽事更加進步。

39歲莊芸 從門外漢苦練成國手

39歲的莊芸在隊上年紀最長，她平時在台北的運動中心擔任救生員，因為一次休閒體驗而愛上衝浪，從門外漢變成狂熱者，一路苦練成為國手。

莊芸很享受能藉著衝浪的機會，到台灣各地旅行，認識各行各業、不同年齡層的朋友。衝浪令她著迷的原因竟是「衝浪其實是一直失敗的運動」。

莊芸說：「每一道浪都不一樣。就算你這一個小時覺得自己做得很好，下一個小時浪況突然轉變，就發現我原本做得很好的動作，身體突然跟不上，沒辦法應付這個浪。這時候你會不想放棄，想要一直不斷挑戰。」

22歲的男子選手韓宗軒有同樣的看法，他說衝浪好玩的地方就是「每天浪都不一樣，變化很多，永遠不無聊」。他說，因為從小住在海邊，喜愛各種海上活動，問他訓練辛苦嗎？他回答「不會覺得辛苦，因為是喜歡做的事」。

掌旗手邱晉豪同樣家住海邊，本業在宜蘭頭城教衝浪。他說衝浪世界裡沒有固定不變的事，每天都有新的挑戰；更有趣的是，衝浪沒有極限，就算一個動作已經很熟悉了，「你永遠可以做得更好」。

台灣衝浪代表隊選手鍾昀蓉、莊芸、林宜臻、韓宗軒、尤佳琦、邱晉豪等6名選手16日在...
台灣衝浪代表隊選手鍾昀蓉、莊芸、林宜臻、韓宗軒、尤佳琦、邱晉豪等6名選手16日在加州杭亭頓海灘（Huntington Beach）的街頭參與世界衝浪大賽的選手進場及開幕遊行。（中央社）

台灣衝浪奧運路 仍有很長一段路要走

熟悉台灣衝浪的圈內人士向中央社記者表示，儘管衝浪現在成為奧運比賽項目，擁有不少衝浪好手，但距離踏上國際競技舞台仍有一段路要走。

圈內人士透露，這次台灣隊到美國比賽，協會補助有限，每位國手仍自掏腰包、負擔旅費與當地開銷，相較於其他國家投入資源，提升競技水準，台灣衝浪的發展還很初期。

以中國隊來說，為了參加這次世界衝浪大賽，選手已進駐南加州集訓3個月。「人家是有團隊支持，我們的選手只是國內積分達標，自己來比賽」。自從奧運開設衝浪項目之後，中國投入大量人力與資金發展衝浪，奪牌企圖心強。

曾擔任ISA國際衝浪裁判的王怡人向中央社表示，台灣要在國際衝浪競賽奪牌，有很大的進步空間，需要投入更多資源發展這項運動，包括更多國際交流，引進國際裁判與教練的培訓，讓國內選拔與訓練的制度更加完善。

領隊葉豐吉說，台灣擁有世界級的海灘條件，但政府法規對於衝浪的限制很多，形成「選手擁有天然環境，但沒辦法練習」的困境。

衝浪教練與重度愛好者葉豐吉夢想台灣有一天能像夏威夷一樣，成為一個人人都衝浪的健康海島。葉豐吉說，只要季節對了，台灣非常適合衝浪，「加上我們有友善的人民、世界有名的美食」，這些條件都非常適合發展衝浪。

他以主辦城市杭亭頓海灘（Huntington Beach）為例，當年ISA創辦人就是來到這裡，發現這城市無論是郵差、遛狗的打工仔、修車黑手、餐廳的服務生，幾乎每個人都愛衝浪，在這環境下發展出國際衝浪協會這個組織，如今全世界各地都拿錢拜託ISA去辦衝浪比賽。

奧運 加州 南加

上一則

MLB／張育成紅襪首打席獲保送 美聯最老投手希爾輸皇家

下一則

MLB罕見意外 打者還在準備 竟被捕手回傳球K中頭盔退場

延伸閱讀

聖瑪利諾小學 遭入侵

聖瑪利諾小學 遭入侵
不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活

不畏酷熱長周末 華人衝浪、潛水、騎單車樂活
紐約海灘11日關閉 把握開學前最後周末

紐約海灘11日關閉 把握開學前最後周末
戲水警訊 南加部分海灘汙染嚴重 細菌含量高

戲水警訊 南加部分海灘汙染嚴重 細菌含量高

熱門新聞

愛茉莉在格鬥比賽奪冠後，跳上圍繩上掀開上衣，露出雙峰，讓現場觀眾嗨翻天。 (擷自Tai Emery Instagram)

女格鬥手KO對方奪冠 嗨到當眾脫衣露雙峰 全場粉絲瘋狂

2022-09-04 14:39
美國男子滑冰選手馬里寧（左）在今年1月的美國花式滑冰錦標賽獲得第二名。他14日在美國秋季國際經典賽中完成世界首次的四圈半迴轉跳。（美聯社）

滑冰／世界首次 美17歲新星馬里寧成功做出四圈半迴轉跳

2022-09-15 09:14
費德勒宣布退休。（路透）

「瑞士特快車」到站 網壇天王費德勒宣布退休

2022-09-15 09:44
鳳凰城太陽隊老闆薩佛。（美聯社）

太陽隊老闆職場行為不當 禁參與NBA活動1年、罰千萬

2022-09-13 16:26
朗多與設計師女友菈托愛雅求婚成功。(美聯社)

NBA／朗多紐約時裝周求婚成功 設計師女友曬出大鑽戒

2022-09-13 07:43
有著「空手道小清新」之稱的文姿云。（取材自文姿云Instagram）

「空手道小清新」文姿云秀裸背 一整排OK繃網友喊心疼

2022-09-17 03:15

超人氣

更多 >
4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

4年前還喝1元咖啡 輟學生菲爾德自創「Figma」被Adobe200億收購

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行

「娶某大姐坐金交椅」的道理 查理父子三人親自力行
簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議

簡歷「太好笑」 中國南開大學教授引起熱議
卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出

卡蜜拉與凱特婆媳關係如何？從這張圖或可看出
疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工

疫後趨勢 雇主悄悄辭退混水摸魚員工