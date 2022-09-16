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足球專欄／萊萬腳下留情 遭拜仁反殺

易起民
萊萬多夫斯基面對老東家拜仁，多次錯過進球良機。（路透）
萊萬多夫斯基面對老東家拜仁，多次錯過進球良機。（路透）

歐冠小組賽第二輪，拜仁慕尼黑與巴塞隆納這對冤家又碰頭了。近幾次交手中，拜仁在去年小組賽，兩場3：0完勝；2019-20賽季八強賽，更是以8：2血洗巴薩。本場比賽從場面上來看，巴薩占據上風。不過，面對老東家萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）似乎忘記帶射門靴，上半場兩次絕佳的機會沒有將球打進，讓拜仁逃過一劫；下半場，德甲霸主發威，五分鐘內連進兩球，徹底殺死比賽。

今年夏天，波蘭神鋒萊萬多夫斯基從拜仁轉會巴薩，目前在聯賽中五戰打進六球，上一場歐冠更上演帽子戲法，而巴薩也趁勢打出了一波五連勝，狀態非常火熱。

反觀拜仁失去萊萬後補進了馬內（Sadio Mané），雖然在六場聯賽中打進三球，但似乎還沒有完全融入體系，跑動、配合都顯得十分彆扭。導致拜仁近期戰績起伏，前一場就被斯圖加特逼平。

上半場比賽，巴薩打得很積極，高位逼搶給拜仁的後場出球很大壓力，連經驗老到的門將諾伊爾（Manuel Neuer）都發生失誤，把球傳到前隊友萊萬腳下，差點釀成大禍。而布斯克茨（Sergio Busquets）也在中路屢次搶斷對手，並送出漂亮傳球，頻頻威脅拜仁大門。

第18分鐘，巴薩登貝萊（Ousmane Dembélé）一路突破，分球給加維（Paez Gavi），後者傳中給萊萬，在幾乎單刀的情況下，萊萬居然把球打飛了。兩分鐘後，面對隊友絕佳的傳中，在防守球員摔倒的情況下，萊萬將球直接頂給諾伊爾，再次錯過進球。

下半場比賽，拜仁換上了格雷茨卡（Leon Goretzka）成為扭轉的關鍵，給巴薩中場施加了不小的壓力。巴薩上半場表現不錯的兩位老將布斯克茨、阿隆索（Marcos Alonso）也出現體力不濟的狀況，導致球隊在短短五分鐘內崩盤，比分就從0：0變成2：0。

拜仁雖然贏球但問題仍不少，萊萬走後中鋒由穆勒（Thomas Muller）來扛，導致他全場幾乎隱身。畢竟，穆勒最適合的位置是在中鋒身旁，負責串連和撿漏，要他去和對手高大的後衛肉搏實在很為難。另外，穆勒與馬內搶點時居然撞在了一起，兩位球星發生這種低級失誤，可見默契還有待培養。

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